Юран — о «Серикспоре»: «Опасение было, но двигала спортивная составляющая, хотелось себя проверить»

Бывший главный тренер «Серикспора» Сергей Юран рассказал, почему согласился возглавить турецкий клуб. «Опасение было, но всегда, наверное, тренерами и игроками движет спортивная составляющая, потому что наслышан был о первом турецком дивизионе. Много рассказывали, что это серьезная лига, качественные иностранцы. Меня как человека, который может уехать в Хабаровск или ближнее зарубежье, просто двигала спортивная составляющая. Хотелось заодно себя проверить», — сказал Юран в программе «Футбол России» на канале «Россия 24». Российский специалист возглавил «Серикспор» в июле 2025 года. Незадолго до этого появилась информация, что 50 процентов акций клуба приобрел экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов. 27 октября стало известно, что Юран покинул пост главного тренера. Перед этим он заявлял о задолженности клуба перед тренерским штабам и футболистами. Официально: Юран покинул «Серик». Недавно тренер угрожал уйти из-за проблем с финансами

Valery Petrukhin Отвечи по-русски: "Мозги не .би!". Филфак - на фак! 05.11.2025

АндрейЕвгеньевич Почему не рассказал про результат "проверки" ??!! 04.11.2025

Gumbert Gumbert проверил?))) 04.11.2025

Симон Вирсаладзе Аферист 04.11.2025

Деп Б.Охта Я этому посвятил один из своих постов. После статьи: Юрана уволили. Появилась статья: Юран передумал уходить. 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев Интересный глагол - передумал... Через мысли свои перешагнул и ушел от них вдаль... "Мои мысли - мои скакуны". 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев Нет такого языка в нашем языке. Филфак - подходит в обратном переводе (разделенный пополам ровно посередине). 04.11.2025

Voorhees Вот кто-кто, а Юран больше всего подходит на кандидатуру тренера Спартака от России. Никогда не тренируя топ клубы, своей карьерой он доказал, что всякие Карпины, Евсевы, Тихоновы, Алейничевы и т. д. с ним и близко не стоят! Юран - это второй Талалай - максимум эффективности и запредельная самоотдача из имеющихся под рукой ресурсов. Очень интересно было бы посмотреть на его работу, имей он состав уровня Спартака! 04.11.2025

Марк Уже ведут переговоры,Карп не даст соврать... 04.11.2025

китайский городовой Любопытство кошку погубило 04.11.2025

mikeV А чё тут проверять - либо потренерует, либо неустойку за увольнение получит. Беспроигрышный вариант! 04.11.2025

Saiga-спринтер свой грёбанный лохотрон засугь себе и своим хозяевам в задний проход .. по прямому назначанию .. и гуртом услаждайтесь .. 04.11.2025

Slim Tallers Всунуть своего сына и сына начальника это и есть спортивная составляющая?! 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев "Меня ... двигала спортивная составляющая" ... "Но не очко обычно губит, а к одиннадцати - туз". Тебя, Сергей, Туфан уже тренером не считал, когда убирал, а ты снова "вписался". Конечно, за спорт. Верю в то, что ты врешь. 04.11.2025

[ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол ЛЧ Азии 13:00 мск Сеул - Чэнду Первый тайм Чэнду Забьет Да Коэффициент 2,25 (На данное событие есть Коэффициент Около 7) пишите Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти) . 04.11.2025

Степочкин Так надо было в Торпедо проверять. И там днище и тут днище, зато тут свое родное. 04.11.2025

Семён Фадеич Все так и думали. 04.11.2025

Дюшесс «Опасение было, но всегда, наверное, тренерами и игроками движет спортивная составляющая, ========================================================= Это мне напоминает работягу, который приходит устраиваться на завод, с которого все бегут, зарплаты не платят, работать заставляют по 10 часов. И вот он устраивается и думает,-Ну со мной то уж точно так не будет. 04.11.2025

Деп Б.Охта Опять покинул. Была информация в С-Э, что он "передумал". Как ромашка: покинул-не покинул-покинул- не покинул.... 04.11.2025

_Mike N_ Зачем писать об этом алкаше ? Пусть едет в родной Луганск и там подымает футбол ! 04.11.2025

Scallagrim Проверку не прошел 04.11.2025

[ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ .Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти) 04.11.2025

[ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти) 04.11.2025

555 555 Проверил,понял,психанул,покинул. 04.11.2025

Diman_madridista Ну и как, прошел проверку? Понятия не имею о том что происходит в Хабаровске, но почему-то есть убежденность что там нет таких мошенников как этот твой друг Туфтан 04.11.2025

Saiga-спринтер Болтологичкский оклад в студии Матч-ТВ гораздо меньше тренерского контракта - только это "двигало" Юранием. 04.11.2025

Valery Petrukhin Про "спортивный":rofl::rofl::rofl: интерес - "мир, дверь, мяч" на английском!!! 04.11.2025