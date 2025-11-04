4 ноября, 10:31
Бывший главный тренер «Серикспора» Сергей Юран рассказал, почему согласился возглавить турецкий клуб.
«Опасение было, но всегда, наверное, тренерами и игроками движет спортивная составляющая, потому что наслышан был о первом турецком дивизионе. Много рассказывали, что это серьезная лига, качественные иностранцы. Меня как человека, который может уехать в Хабаровск или ближнее зарубежье, просто двигала спортивная составляющая. Хотелось заодно себя проверить», — сказал Юран в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».
Российский специалист возглавил «Серикспор» в июле 2025 года. Незадолго до этого появилась информация, что 50 процентов акций клуба приобрел экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов. 27 октября стало известно, что Юран покинул пост главного тренера. Перед этим он заявлял о задолженности клуба перед тренерским штабам и футболистами.
Valery Petrukhin
Отвечи по-русски: "Мозги не .би!". Филфак - на фак!
05.11.2025
АндрейЕвгеньевич
Почему не рассказал про результат "проверки" ??!!
04.11.2025
Gumbert Gumbert
проверил?)))
04.11.2025
Симон Вирсаладзе
Аферист
04.11.2025
Деп Б.Охта
Я этому посвятил один из своих постов. После статьи: Юрана уволили. Появилась статья: Юран передумал уходить.
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Интересный глагол - передумал... Через мысли свои перешагнул и ушел от них вдаль... "Мои мысли - мои скакуны".
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Нет такого языка в нашем языке. Филфак - подходит в обратном переводе (разделенный пополам ровно посередине).
04.11.2025
Voorhees
Вот кто-кто, а Юран больше всего подходит на кандидатуру тренера Спартака от России. Никогда не тренируя топ клубы, своей карьерой он доказал, что всякие Карпины, Евсевы, Тихоновы, Алейничевы и т. д. с ним и близко не стоят! Юран - это второй Талалай - максимум эффективности и запредельная самоотдача из имеющихся под рукой ресурсов. Очень интересно было бы посмотреть на его работу, имей он состав уровня Спартака!
04.11.2025
Марк
Уже ведут переговоры,Карп не даст соврать...
04.11.2025
китайский городовой
Любопытство кошку погубило
04.11.2025
mikeV
А чё тут проверять - либо потренерует, либо неустойку за увольнение получит. Беспроигрышный вариант!
04.11.2025
Saiga-спринтер
свой грёбанный лохотрон засугь себе и своим хозяевам в задний проход .. по прямому назначанию .. и гуртом услаждайтесь ..
04.11.2025
Slim Tallers
Всунуть своего сына и сына начальника это и есть спортивная составляющая?!
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
"Меня ... двигала спортивная составляющая" ... "Но не очко обычно губит, а к одиннадцати - туз". Тебя, Сергей, Туфан уже тренером не считал, когда убирал, а ты снова "вписался". Конечно, за спорт. Верю в то, что ты врешь.
04.11.2025
04.11.2025
Степочкин
Так надо было в Торпедо проверять. И там днище и тут днище, зато тут свое родное.
04.11.2025
Семён Фадеич
Все так и думали.
04.11.2025
Дюшесс
«Опасение было, но всегда, наверное, тренерами и игроками движет спортивная составляющая, ========================================================= Это мне напоминает работягу, который приходит устраиваться на завод, с которого все бегут, зарплаты не платят, работать заставляют по 10 часов. И вот он устраивается и думает,-Ну со мной то уж точно так не будет.
04.11.2025
Деп Б.Охта
Опять покинул. Была информация в С-Э, что он "передумал". Как ромашка: покинул-не покинул-покинул- не покинул....
04.11.2025
_Mike N_
Зачем писать об этом алкаше ? Пусть едет в родной Луганск и там подымает футбол !
04.11.2025
Scallagrim
Проверку не прошел
04.11.2025
04.11.2025
04.11.2025
555 555
Проверил,понял,психанул,покинул.
04.11.2025
Diman_madridista
Ну и как, прошел проверку? Понятия не имею о том что происходит в Хабаровске, но почему-то есть убежденность что там нет таких мошенников как этот твой друг Туфтан
04.11.2025
Saiga-спринтер
Болтологичкский оклад в студии Матч-ТВ гораздо меньше тренерского контракта - только это "двигало" Юранием.
04.11.2025
Valery Petrukhin
Про "спортивный":rofl::rofl::rofl: интерес - "мир, дверь, мяч" на английском!!!
04.11.2025
Valery Petrukhin
"Какое житие твое, пёс смердящий?!" (из к/ф "Иван Васильевич меняет профессиию")
04.11.2025