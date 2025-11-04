Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Турция. Новости
Таблица
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

4 ноября, 10:31

Юран — о «Серикспоре»: «Опасение было, но двигала спортивная составляющая, хотелось себя проверить»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Серикспора» Сергей Юран рассказал, почему согласился возглавить турецкий клуб.

«Опасение было, но всегда, наверное, тренерами и игроками движет спортивная составляющая, потому что наслышан был о первом турецком дивизионе. Много рассказывали, что это серьезная лига, качественные иностранцы. Меня как человека, который может уехать в Хабаровск или ближнее зарубежье, просто двигала спортивная составляющая. Хотелось заодно себя проверить», — сказал Юран в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

Российский специалист возглавил «Серикспор» в июле 2025 года. Незадолго до этого появилась информация, что 50 процентов акций клуба приобрел экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов. 27 октября стало известно, что Юран покинул пост главного тренера. Перед этим он заявлял о задолженности клуба перед тренерским штабам и футболистами.

Сергей Юран.Официально: Юран покинул «Серик». Недавно тренер угрожал уйти из-за проблем с финансами
Источник: https://t.me/kazakovIlya1/4106
28

  • Valery Petrukhin

    Отвечи по-русски: "Мозги не .би!". Филфак - на фак!

    05.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Почему не рассказал про результат "проверки" ??!!

    04.11.2025

  • Gumbert Gumbert

    проверил?)))

    04.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Аферист

    04.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Я этому посвятил один из своих постов. После статьи: Юрана уволили. Появилась статья: Юран передумал уходить.

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Интересный глагол - передумал... Через мысли свои перешагнул и ушел от них вдаль... "Мои мысли - мои скакуны".

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Нет такого языка в нашем языке. Филфак - подходит в обратном переводе (разделенный пополам ровно посередине).

    04.11.2025

  • Voorhees

    Вот кто-кто, а Юран больше всего подходит на кандидатуру тренера Спартака от России. Никогда не тренируя топ клубы, своей карьерой он доказал, что всякие Карпины, Евсевы, Тихоновы, Алейничевы и т. д. с ним и близко не стоят! Юран - это второй Талалай - максимум эффективности и запредельная самоотдача из имеющихся под рукой ресурсов. Очень интересно было бы посмотреть на его работу, имей он состав уровня Спартака!

    04.11.2025

  • Марк

    Уже ведут переговоры,Карп не даст соврать...

    04.11.2025

  • китайский городовой

    Любопытство кошку погубило

    04.11.2025

  • mikeV

    А чё тут проверять - либо потренерует, либо неустойку за увольнение получит. Беспроигрышный вариант!

    04.11.2025

  • Saiga-спринтер

    свой грёбанный лохотрон засугь себе и своим хозяевам в задний проход .. по прямому назначанию .. и гуртом услаждайтесь ..

    04.11.2025

  • Slim Tallers

    Всунуть своего сына и сына начальника это и есть спортивная составляющая?!

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Меня ... двигала спортивная составляющая" ... "Но не очко обычно губит, а к одиннадцати - туз". Тебя, Сергей, Туфан уже тренером не считал, когда убирал, а ты снова "вписался". Конечно, за спорт. Верю в то, что ты врешь.

    04.11.2025

  • [ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ

    Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол ЛЧ Азии 13:00 мск Сеул - Чэнду Первый тайм Чэнду Забьет Да Коэффициент 2,25 (На данное событие есть Коэффициент Около 7) пишите Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти) .

    04.11.2025

  • Степочкин

    Так надо было в Торпедо проверять. И там днище и тут днище, зато тут свое родное.

    04.11.2025

  • Семён Фадеич

    Все так и думали.

    04.11.2025

  • Дюшесс

    «Опасение было, но всегда, наверное, тренерами и игроками движет спортивная составляющая, ========================================================= Это мне напоминает работягу, который приходит устраиваться на завод, с которого все бегут, зарплаты не платят, работать заставляют по 10 часов. И вот он устраивается и думает,-Ну со мной то уж точно так не будет.

    04.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Опять покинул. Была информация в С-Э, что он "передумал". Как ромашка: покинул-не покинул-покинул- не покинул....

    04.11.2025

  • _Mike N_

    Зачем писать об этом алкаше ? Пусть едет в родной Луганск и там подымает футбол !

    04.11.2025

  • Scallagrim

    Проверку не прошел

    04.11.2025

  • [ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ

    .Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    04.11.2025

  • [ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ

    Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    04.11.2025

  • 555 555

    Проверил,понял,психанул,покинул.

    04.11.2025

  • Diman_madridista

    Ну и как, прошел проверку? Понятия не имею о том что происходит в Хабаровске, но почему-то есть убежденность что там нет таких мошенников как этот твой друг Туфтан

    04.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Болтологичкский оклад в студии Матч-ТВ гораздо меньше тренерского контракта - только это "двигало" Юранием.

    04.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Про "спортивный":rofl::rofl::rofl: интерес - "мир, дверь, мяч" на английском!!!

    04.11.2025

  • Valery Petrukhin

    "Какое житие твое, пёс смердящий?!" (из к/ф "Иван Васильевич меняет профессиию")

    04.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Сергей Юран
    Футбол
    ФК Серикспор
    Читайте также
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя