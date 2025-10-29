Видео
29 октября, 14:10

Юран покинул пост главного тренера «Серик Беледиеспор»

Анастасия Пилипенко
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сергей Юран покинул пост главного тренера «Серик Беледиеспор». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает клуб в социальных сетях.

56-летний российский специалист возглавил «Серикспор» этим летом, подписав контракт на один сезон. Незадолго до этого сообщалось, что 50 процентов акций клуба приобрел экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов. В турецком клубе играют россияне: Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Александр Мартынов и Артем Юран.

Сергей Юран.Цирк вокруг Юрана продолжается: «Серикспор» вышел на матч Кубка Турции без тренера, хотя его еще не уволили

После 11 туров «Серикспор» набрал 13 очков и занимает 14-е место в таблице Первой лиги Турции.

45

  • _Mike N_

    А может пора отправить этого гопника Юрана на родину - в Украину ? Пусть они с ним мучаются

    30.10.2025

  • Kimi_

    Не могут понять таланта Юрана, владельцы клубов)

    30.10.2025

  • Сергей Аверкин

    "Ты покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал..." - А.Б.Пугачева

    29.10.2025

  • Valekka

    По чётным-он остаётся,по нечётным-уходит.Всё логично : свет-тьма,день-ночь,инь-янь.Человек един с природой!!:)) А вот у СЭ -Ляп-Ляп!

    29.10.2025

  • Неприкрытый Писярев

    На толстая писька тв пополнение. Ташуев, подвинься

    29.10.2025

  • За спорт!

    Из Серика в Аль-Наср

    29.10.2025

  • hаnt64

    А шо вы хотите от луганского хлопца? Чай не дворянин!

    29.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Юраний поработал недо-тренером в Казахстане, Эстонии, Армении .. всего в 7 странвх, кроме России.

    29.10.2025

  • Ganimed

    Серёга, что сказать... Поспешил ты немножко,обожди:joy:У нас мест нету, весь плацкарт забит под завязку:wink:Дынамо или зинит, думаю там на выходных будет ап... Ser :stuck_out_tongue_winking_eye:

    29.10.2025

  • Mario Nikitin

    Барсик обсерикался

    29.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Руки прочь от Наутилуса)))!

    29.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Продолжает себя искать.

    29.10.2025

  • lvb

    Поработал в Европе)). Пор стопам Дзюбы)

    29.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вы с какой целью схему Садыгова раскрываете? Какое отношение вы имеете к должникам Химок?

    29.10.2025

  • Derbist

    Может они там каждый день на один день контракты заключают.

    29.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    28 окт 10:44 Источник: Юран останется в «Серик Беледиеспор» Не прошло и...

    29.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Батарейки - у Садыгова.

    29.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не... Ты, это... Есть хочешь?

    29.10.2025

  • xyi2naet

    Арестовать пидора

    29.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Юран покинул пост или пост его покинул? Часовой не имеет права покидать свой пост, пока его не сменили.

    29.10.2025

  • Chausov Alexey

    Да не может этого быть!

    29.10.2025

  • Vladimir Osipov

    не верьте, завтра напишут что оставили в пятый раз..)

    29.10.2025

  • Митек

    Юрана всегда сменял Писарев, а того Гогниев.

    29.10.2025

  • Djin Ignatov

    Временщики !!! Их у нас человек 15 , которые по 10 кругу уже идут меняя друг друга !! Завтра же будет сидеть в спортивной программе на ТВ - экспертом !!

    29.10.2025

  • REM777

    Думал Юран: покинуть-не покинуть, ну и покинул-не покинул…

    29.10.2025

  • инок

    Теперь Юран в России еще один тренер с опытом работы за границей.

    29.10.2025

  • Ilya Gudman

    Снова ежедневно на матч тв хамоватый, вечно недовольный, одетый как колхозник короче с возвращением на экраны страны гопарь Юран

    29.10.2025

  • Ivan Sergeev

    Юран оказывается в Спартаке успел поиграть. Ну все, пришло время спасать родной клуб от засилья безграмотных иноземцев!

    29.10.2025

  • инок

    Еще поработают вместе. Садыговы отец и сын и Юран со своим сыном - уже сплоченный коллектив..)

    29.10.2025

  • За спорт!

    Но это не точно :grinning:

    29.10.2025

  • spar001

    вчера ж писали, что не покинет:rofl:...

    29.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Новость мирового масштаба !! Правда, с душком...

    29.10.2025

  • m_16

    У Сергея там пластина титановая.

    29.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Эта музыка будет вечной...

    29.10.2025

  • 99

    Сирожа ну как же так ??! грабли уже должны были голову пополам разрубить … а он все туда же

    29.10.2025

  • Saiga-спринтер

    17-я команда в 8 странах .. и везде Юраний ни разу (!) не доработал до окончания своего тренерского контракта. Стабильность указания на выход - признак тренерского недоучки.

    29.10.2025

  • mikeV

    Кто-то верил, что у имевшего отношение к Химкам могло быть по-другому?? Смысл туда был идти? Разве что немного заработать на расторжении - и то вряд ли...

    29.10.2025

  • Роман Морковкин

    Как минимум второй раз за три дня, если верить СЭ. :hugging:

    29.10.2025

  • Давайте пить дружно!

    никогда такого. не было...

    29.10.2025

  • Адекватный спартач

    Шо опять?

    29.10.2025

