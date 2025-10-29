Юран покинул пост главного тренера «Серик Беледиеспор»

Сергей Юран покинул пост главного тренера «Серик Беледиеспор». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает клуб в социальных сетях. 56-летний российский специалист возглавил «Серикспор» этим летом, подписав контракт на один сезон. Незадолго до этого сообщалось, что 50 процентов акций клуба приобрел экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов. В турецком клубе играют россияне: Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Александр Мартынов и Артем Юран. Цирк вокруг Юрана продолжается: «Серикспор» вышел на матч Кубка Турции без тренера, хотя его еще не уволили После 11 туров «Серикспор» набрал 13 очков и занимает 14-е место в таблице Первой лиги Турции.

_Mike N_ А может пора отправить этого гопника Юрана на родину - в Украину ? Пусть они с ним мучаются 30.10.2025

Kimi_ Не могут понять таланта Юрана, владельцы клубов) 30.10.2025

Сергей Аверкин "Ты покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал..." - А.Б.Пугачева 29.10.2025

Valekka По чётным-он остаётся,по нечётным-уходит.Всё логично : свет-тьма,день-ночь,инь-янь.Человек един с природой!!:)) А вот у СЭ -Ляп-Ляп! 29.10.2025

Неприкрытый Писярев На толстая писька тв пополнение. Ташуев, подвинься 29.10.2025

За спорт! Из Серика в Аль-Наср 29.10.2025

hаnt64 А шо вы хотите от луганского хлопца? Чай не дворянин! 29.10.2025

Saiga-спринтер Юраний поработал недо-тренером в Казахстане, Эстонии, Армении .. всего в 7 странвх, кроме России. 29.10.2025

Ganimed Серёга, что сказать... Поспешил ты немножко,обожди:joy:У нас мест нету, весь плацкарт забит под завязку:wink:Дынамо или зинит, думаю там на выходных будет ап... Ser :stuck_out_tongue_winking_eye: 29.10.2025

Mario Nikitin Барсик обсерикался 29.10.2025

Dmitriy Nekrasov Руки прочь от Наутилуса)))! 29.10.2025

Dmitriy Nekrasov Продолжает себя искать. 29.10.2025

lvb Поработал в Европе)). Пор стопам Дзюбы) 29.10.2025

Дмитрий Ушкачев Вы с какой целью схему Садыгова раскрываете? Какое отношение вы имеете к должникам Химок? 29.10.2025

Derbist Может они там каждый день на один день контракты заключают. 29.10.2025

С детства за Уралмаш! 28 окт 10:44 Источник: Юран останется в «Серик Беледиеспор» Не прошло и... 29.10.2025

Дмитрий Ушкачев Батарейки - у Садыгова. 29.10.2025

Дмитрий Ушкачев Не... Ты, это... Есть хочешь? 29.10.2025

xyi2naet Арестовать пидора 29.10.2025

Дмитрий Ушкачев Юран покинул пост или пост его покинул? Часовой не имеет права покидать свой пост, пока его не сменили. 29.10.2025

Chausov Alexey Да не может этого быть! 29.10.2025

Vladimir Osipov не верьте, завтра напишут что оставили в пятый раз..) 29.10.2025

Митек Юрана всегда сменял Писарев, а того Гогниев. 29.10.2025

Djin Ignatov Временщики !!! Их у нас человек 15 , которые по 10 кругу уже идут меняя друг друга !! Завтра же будет сидеть в спортивной программе на ТВ - экспертом !! 29.10.2025

REM777 Думал Юран: покинуть-не покинуть, ну и покинул-не покинул… 29.10.2025

инок Теперь Юран в России еще один тренер с опытом работы за границей. 29.10.2025

Ilya Gudman Снова ежедневно на матч тв хамоватый, вечно недовольный, одетый как колхозник короче с возвращением на экраны страны гопарь Юран 29.10.2025

Ivan Sergeev Юран оказывается в Спартаке успел поиграть. Ну все, пришло время спасать родной клуб от засилья безграмотных иноземцев! 29.10.2025

инок Еще поработают вместе. Садыговы отец и сын и Юран со своим сыном - уже сплоченный коллектив..) 29.10.2025

За спорт! Но это не точно :grinning: 29.10.2025

spar001 вчера ж писали, что не покинет:rofl:... 29.10.2025

АндрейЕвгеньевич Новость мирового масштаба !! Правда, с душком... 29.10.2025

m_16 У Сергея там пластина титановая. 29.10.2025

Adiоs Amigos R Эта музыка будет вечной... 29.10.2025

99 Сирожа ну как же так ??! грабли уже должны были голову пополам разрубить … а он все туда же 29.10.2025

Saiga-спринтер 17-я команда в 8 странах .. и везде Юраний ни разу (!) не доработал до окончания своего тренерского контракта. Стабильность указания на выход - признак тренерского недоучки. 29.10.2025

mikeV Кто-то верил, что у имевшего отношение к Химкам могло быть по-другому?? Смысл туда был идти? Разве что немного заработать на расторжении - и то вряд ли... 29.10.2025

Роман Морковкин Как минимум второй раз за три дня, если верить СЭ. :hugging: 29.10.2025

Давайте пить дружно! никогда такого. не было... 29.10.2025