29 октября, 14:10
Сергей Юран покинул пост главного тренера «Серик Беледиеспор». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает клуб в социальных сетях.
56-летний российский специалист возглавил «Серикспор» этим летом, подписав контракт на один сезон. Незадолго до этого сообщалось, что 50 процентов акций клуба приобрел экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов. В турецком клубе играют россияне: Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Александр Мартынов и Артем Юран.
После 11 туров «Серикспор» набрал 13 очков и занимает 14-е место в таблице Первой лиги Турции.
_Mike N_
А может пора отправить этого гопника Юрана на родину - в Украину ? Пусть они с ним мучаются
30.10.2025
Kimi_
Не могут понять таланта Юрана, владельцы клубов)
30.10.2025
Сергей Аверкин
"Ты покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал..." - А.Б.Пугачева
29.10.2025
Valekka
По чётным-он остаётся,по нечётным-уходит.Всё логично : свет-тьма,день-ночь,инь-янь.Человек един с природой!!:)) А вот у СЭ -Ляп-Ляп!
29.10.2025
Неприкрытый Писярев
На толстая писька тв пополнение. Ташуев, подвинься
29.10.2025
За спорт!
Из Серика в Аль-Наср
29.10.2025
hаnt64
А шо вы хотите от луганского хлопца? Чай не дворянин!
29.10.2025
Saiga-спринтер
Юраний поработал недо-тренером в Казахстане, Эстонии, Армении .. всего в 7 странвх, кроме России.
29.10.2025
Ganimed
Серёга, что сказать... Поспешил ты немножко,обожди:joy:У нас мест нету, весь плацкарт забит под завязку:wink:Дынамо или зинит, думаю там на выходных будет ап... Ser :stuck_out_tongue_winking_eye:
29.10.2025
Mario Nikitin
Барсик обсерикался
29.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Руки прочь от Наутилуса)))!
29.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Продолжает себя искать.
29.10.2025
lvb
Поработал в Европе)). Пор стопам Дзюбы)
29.10.2025
Дмитрий Ушкачев
Вы с какой целью схему Садыгова раскрываете? Какое отношение вы имеете к должникам Химок?
29.10.2025
Derbist
Может они там каждый день на один день контракты заключают.
29.10.2025
С детства за Уралмаш!
28 окт 10:44 Источник: Юран останется в «Серик Беледиеспор» Не прошло и...
29.10.2025
Дмитрий Ушкачев
Батарейки - у Садыгова.
29.10.2025
Дмитрий Ушкачев
Не... Ты, это... Есть хочешь?
29.10.2025
xyi2naet
Арестовать пидора
29.10.2025
Дмитрий Ушкачев
Юран покинул пост или пост его покинул? Часовой не имеет права покидать свой пост, пока его не сменили.
29.10.2025
Chausov Alexey
Да не может этого быть!
29.10.2025
Vladimir Osipov
не верьте, завтра напишут что оставили в пятый раз..)
29.10.2025
Митек
Юрана всегда сменял Писарев, а того Гогниев.
29.10.2025
Djin Ignatov
Временщики !!! Их у нас человек 15 , которые по 10 кругу уже идут меняя друг друга !! Завтра же будет сидеть в спортивной программе на ТВ - экспертом !!
29.10.2025
REM777
Думал Юран: покинуть-не покинуть, ну и покинул-не покинул…
29.10.2025
инок
Теперь Юран в России еще один тренер с опытом работы за границей.
29.10.2025
Ilya Gudman
Снова ежедневно на матч тв хамоватый, вечно недовольный, одетый как колхозник короче с возвращением на экраны страны гопарь Юран
29.10.2025
Ivan Sergeev
Юран оказывается в Спартаке успел поиграть. Ну все, пришло время спасать родной клуб от засилья безграмотных иноземцев!
29.10.2025
инок
Еще поработают вместе. Садыговы отец и сын и Юран со своим сыном - уже сплоченный коллектив..)
29.10.2025
За спорт!
Но это не точно :grinning:
29.10.2025
spar001
вчера ж писали, что не покинет:rofl:...
29.10.2025
АндрейЕвгеньевич
Новость мирового масштаба !! Правда, с душком...
29.10.2025
m_16
У Сергея там пластина титановая.
29.10.2025
Adiоs Amigos R
Эта музыка будет вечной...
29.10.2025
99
Сирожа ну как же так ??! грабли уже должны были голову пополам разрубить … а он все туда же
29.10.2025
Saiga-спринтер
17-я команда в 8 странах .. и везде Юраний ни разу (!) не доработал до окончания своего тренерского контракта. Стабильность указания на выход - признак тренерского недоучки.
29.10.2025
mikeV
Кто-то верил, что у имевшего отношение к Химкам могло быть по-другому?? Смысл туда был идти? Разве что немного заработать на расторжении - и то вряд ли...
29.10.2025
Роман Морковкин
Как минимум второй раз за три дня, если верить СЭ. :hugging:
29.10.2025
Давайте пить дружно!
никогда такого. не было...
29.10.2025
Адекватный спартач
Шо опять?
29.10.2025