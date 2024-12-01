Йылмаз обвинил «Локомотив» в краже своего чемодана во время переговоров в Москве

Экс-нападающий сборной Турции Бурак Йылмаз заявил, что представители московского «Локомотива» присвоили его вещи во время переговоров.

В интервью 343 Digital турок рассказал, что приезжал в Москву в период своих выступлений за «Трабзонспор» (2010-2012) для обсуждения возможного перехода в российский клуб.

«Мой чемодан от «Луи Виттон» все еще где-то в Москве. Когда я без особого желания собирался подписать контракт с «Локомотивом», мне позвонил один из членов руководства «Галатасаряя» и сказал: «Ничего не делай, я приеду и заберу тебя». Когда в «Локомотиве» поняли, что я намерен сбежать, они забрали мои вещи. Я сказал им, что хочу прогуляться, а мои паспорт и кошелек были при мне. Меня забрали в Турцию, и я перешел в «Галатасарай», — заявил бывший футболист.

39-летний Йылмаз наиболее известен по выступлениям за «Бешикташ», «Трабзонспор», «Галатасарай» и французский «Лилль». На его счету 77 матчей и 31 гол за сборную Турции.

В 2023 году турок начал тренерскую карьеру. Его последним местом работы стал турецкий «Кайсериспор», который он покинул в октябре 2024 года.