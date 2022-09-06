Защитник «Зенита» Ловрен считает Дзюбу одним из лучших нападающих в истории России

6 сентября, 10:44
Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился мением об игроке «Аданы Демирспора» Артеме Дзюбе.
«Я пожелал Дзюбе удачи, когда он ушел. Удивлен ли я, что Артем покинул команду? Нет, это часть футбола: кто-то уходит, кто-то приходит. Считаю его одним из лучших нападающих в истории России», — приводит «РБ Спорт» слова Ловрена.
34-летний Дзюба подписал контракт с «Аданой Демирспор» 18 августа. Соглашение с россиянином заключено по схеме «1+1».
22 августа форвард провел дебютный матч против «Фенербахче» (2:4) и забил свой первый гол. «Адана Демирспор» с 10 очками располагается на 6-м месте в чемпионате Турции.