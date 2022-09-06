Защитник «Зенита» Ловрен считает Дзюбу одним из лучших нападающих в истории России

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился мением об игроке «Аданы Демирспора» Артеме Дзюбе.

«Я пожелал Дзюбе удачи, когда он ушел. Удивлен ли я, что Артем покинул команду? Нет, это часть футбола: кто-то уходит, кто-то приходит. Считаю его одним из лучших нападающих в истории России», — приводит «РБ Спорт» слова Ловрена.

34-летний Дзюба подписал контракт с «Аданой Демирспор» 18 августа. Соглашение с россиянином заключено по схеме «1+1».

22 августа форвард провел дебютный матч против «Фенербахче» (2:4) и забил свой первый гол. «Адана Демирспор» с 10 очками располагается на 6-м месте в чемпионате Турции.