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Зайнутдинов — об Окслейд-Чемберлене: «Очень открытый человек»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Полузащитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов в интервью «СЭ» рассказал о своих знаменитых партнерах по команде.

Одноклубниками игрока являются, в частности, форвард Чиро Иммобиле и Алекс Окслейд-Чемберлен.

— Какой Иммобиле в общении?

— Очень простой, открытый. Профессионал с большой буквы. Но Окслейд-Чемберлен даже более открытый и коммуникабельный. Расспрашивал его про «Ливерпуль», «Арсенал». Он охотно рассказывал. Часто подсказывает молодым ребятам, через переводчика после тренировок указывает на их недостатки, советует, что нужно исправить. Это подкупает.

Бактиер Зайнутдинов. «Летом звали в РПЛ, тренер «Бешикташа» не отпустил. Сейчас не играю». Зайнутдинов — о Черчесове, Холанне, Иммобиле и ЦСКА

Алекс Окслейд-Чемберлен
Бактиер Зайнутдинов
Чиро Иммобиле
ФК Бешикташ

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