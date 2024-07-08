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Сегодня, 01:05

Жозе Моуринью хочет видеть Ансу Фати в «Фенербахче»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью намерен летом усилить состав турецкой команды.

Как сообщает Marca, тренер хочет видеть в команде форварда «Барселоны» Ансу Фати. «Барса» хотела бы продать 21-летнего игрока, но у него контракт до 2027 года, и поэтому переход в аренду считается более достижимым вариантом.

Прошлый сезон Фати провел на правах аренды в «Брайтоне». Он сыграл 27 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ансу Фати
ФК Барселона
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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