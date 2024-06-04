Моуринью: «У меня нет никакого интереса ни к одному игроку «Ромы»

Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью ответил на слухи о том, что он хочет, чтобы нападающие «Ромы» Ромелу Лукаку и Пауло Дибала перешли в турецкий клуб.

«Это просто имена моих предыдущих игроков из моих предыдущих клубов. Я хочу сказать на 100 процентов, что у меня нет никакого интереса ни к одному игроку «Ромы», — приводит слова Моуринью Goal.

2 июня «Фенербахче» объявил о подписании двухлетнего соглашения с Моуриньо. Ранее португалец работал с «Ромой», вместе с которой выиграл Лигу конференций и дошел до финала Лиги Европы. Также он возглавлял «Порту», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Интер».