Журова оценила шансы Дзюбы стать депутатом Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о том, что форвард «Аданы Демирспор» Артем Дзюба в дальнейшем может стать политиком.

«Сейчас одной публичности недостаточно для того, чтобы быть депутатом Госдумы. Не все готовы идти в Думу. Надо спросить самого Дзюбу: хочет он или нет? Путешествий и отдыха у него больше не будет», — приводит слова Журовой Sport24.

В нынешнем сезоне 34-летний Дзюба забил 1 гол в 4 матчах за «Адану Демирспор». Россиянин стал игроком турецкого клуба в августе 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 6 миллионов евро. Контракт Дзюбы с «Аданой» действует до конца июня 2023-го.