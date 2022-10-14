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14 октября, 23:10

Журова оценила шансы Дзюбы стать депутатом Госдумы РФ

Анна Горшкова
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о том, что форвард «Аданы Демирспор» Артем Дзюба в дальнейшем может стать политиком.

«Сейчас одной публичности недостаточно для того, чтобы быть депутатом Госдумы. Не все готовы идти в Думу. Надо спросить самого Дзюбу: хочет он или нет? Путешествий и отдыха у него больше не будет», — приводит слова Журовой Sport24.

В нынешнем сезоне 34-летний Дзюба забил 1 гол в 4 матчах за «Адану Демирспор». Россиянин стал игроком турецкого клуба в августе 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 6 миллионов евро. Контракт Дзюбы с «Аданой» действует до конца июня 2023-го.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-14-zhurova-dzyuba-v-gosdume-seychas-odnoy-publichnosti-nedostatochno-chtoby-stat-deputatom
Артем Дзюба
Светлана Журова
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