Еще один скандал в чемпионате Турции. Игроки «Галатасарая» и «Фенербахче» подрались во время разминки

В дело пришлось вступить сотрудникам правопорядка.

В 37-м туре чемпионата Турции встречались лидеры — «Галатасарай» и «Фенербахче». Хозяева могли оформить досрочное золото — достаточно было ничьей, ведь отрыв от главного преследователя составлял шесть очков. Но добыть нужный результат не получилось — «львы» потерпели минимальное поражение (0:1), и судьба чемпионства теперь решится в заключительном туре. Но самое захватывающее в этом матче — даже не результат, а то, что начало происходить на поле еще до стартового свистка.

Игроки команд вскипятили градус противостояния, как только появились на поле. Выйдя на газон для разминки, группа игроков гостей услышала оскорбления с трибун — особенно досталось Мерту Хакан Яндашу. В ответ полузащитник «Фенербахче» показал фанатам соперника эмблему свой команды, спровоцировав их еще сильнее. К Яндашу побежал нападающий «Галатасарая» Керем Актюркоглу, после чего началась потасовка с участием практически всех футболистов.

К «очагу возгорания» поспешили даже тренеры — болельщики же агрессивно кричали с трибун, поддерживая атмосферу настоящей ненависти. Через пару минут стало ясно, что потасовка может перерасти во что-то более серьезное. Чтобы этого не допустить, в ситуацию вмешались сотрудники службы безопасности, которые работали на матче. Люди в форме отгородили команды друг от друга и сопроводили футболистов в подтрибунное помещение.

Забавно, что всего за несколько часов до начала матча «Галатасарай» в соцсетях попытался предупредить собственных болельщиков: «Великие болельщики «Галатасарая», мы должны поддерживать нашу команду в течение 90 минут без выходов за рамки дозволенного. Мы не должны забывать, что реакция на провокации нанесет вред нашей команде на пути к победе. Важно уделить внимание этому вопросу. Пока наши львы на поле борются, мы на трибунах — их опора».

Сама игра тоже получилась огненной: первая желтая карточка была показана уже на пятой минуте — Дрис Мертенс неаккуратно сыграл против соперника. А на 21-й минуте «Фенербахче» остался в меньшинстве — Александер Джику получил две желтые за грубые фолы на Лукасе Торрейре в центре поля. На удивление, кроме ганца никто не удалился, но суммарно рефери показал целых 10 «горчичников».

Судья удаляет защитника «Фенербахче» Александра Джику. Фото Reuters

Несмотря на численное меньшинство, на 71-й минуте «Фенербахче» забил единственный в матче гол — защитник Чаглар Сеюнджю отправил мяч в сетку после углового. «Галатасарай» же не смог воспользоваться количественным преимуществом: ни разу не пробил в створ и вновь ужасно выглядел в позиционных атаках. Теперь для чемпионства «львам» необходимо не проиграть «Коньяспору» в финальном туре. «Фенербахче» же встретится с «Истанбулспором».

Текущий сезон в Турции богат на скандалы: игра 30-го тура между «Фенербахче» и «Трабзонспором» (3:2) закончилась дракой игроков «Фенера» с болельщиками соперника, которые хлынули на поле после финального свистка. После этого руководство стамбульцев даже заявляло о возможном снятии с чемпионата Турции. Также клуб самостоятельно саботировал игру Суперкубка страны против «Галатасарая» — выпустил состав U-19, который покинул поле спустя минуту после начала.