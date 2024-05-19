Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Турция. Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 22:30

Еще один скандал в чемпионате Турции. Игроки «Галатасарая» и «Фенербахче» подрались во время разминки

Футболисты «Галатасарая» и «Фенербахче» устроили драку перед матчем
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Потасовка футболистов «Галатасарая» и «Фенербахче».
Фото Reuters
Telegram Дзен
В дело пришлось вступить сотрудникам правопорядка.

В 37-м туре чемпионата Турции встречались лидеры — «Галатасарай» и «Фенербахче». Хозяева могли оформить досрочное золото — достаточно было ничьей, ведь отрыв от главного преследователя составлял шесть очков. Но добыть нужный результат не получилось — «львы» потерпели минимальное поражение (0:1), и судьба чемпионства теперь решится в заключительном туре. Но самое захватывающее в этом матче — даже не результат, а то, что начало происходить на поле еще до стартового свистка.

Игроки команд вскипятили градус противостояния, как только появились на поле. Выйдя на газон для разминки, группа игроков гостей услышала оскорбления с трибун — особенно досталось Мерту Хакан Яндашу. В ответ полузащитник «Фенербахче» показал фанатам соперника эмблему свой команды, спровоцировав их еще сильнее. К Яндашу побежал нападающий «Галатасарая» Керем Актюркоглу, после чего началась потасовка с участием практически всех футболистов.

К «очагу возгорания» поспешили даже тренеры — болельщики же агрессивно кричали с трибун, поддерживая атмосферу настоящей ненависти. Через пару минут стало ясно, что потасовка может перерасти во что-то более серьезное. Чтобы этого не допустить, в ситуацию вмешались сотрудники службы безопасности, которые работали на матче. Люди в форме отгородили команды друг от друга и сопроводили футболистов в подтрибунное помещение.

Массовая драка в&nbsp;матче &laquo;Трабзонспора&raquo; и &laquo;Фенербахче&raquo;. Дикая драка в Турции: стенка на стенку футболистов и фанатов соперника. ФИФА призывает наказать виновных

Забавно, что всего за несколько часов до начала матча «Галатасарай» в соцсетях попытался предупредить собственных болельщиков: «Великие болельщики «Галатасарая», мы должны поддерживать нашу команду в течение 90 минут без выходов за рамки дозволенного. Мы не должны забывать, что реакция на провокации нанесет вред нашей команде на пути к победе. Важно уделить внимание этому вопросу. Пока наши львы на поле борются, мы на трибунах — их опора».

Сама игра тоже получилась огненной: первая желтая карточка была показана уже на пятой минуте — Дрис Мертенс неаккуратно сыграл против соперника. А на 21-й минуте «Фенербахче» остался в меньшинстве — Александер Джику получил две желтые за грубые фолы на Лукасе Торрейре в центре поля. На удивление, кроме ганца никто не удалился, но суммарно рефери показал целых 10 «горчичников».

Судья удаляет защитника «Фенербахче» Александра Джику.
Фото Reuters

Несмотря на численное меньшинство, на 71-й минуте «Фенербахче» забил единственный в матче гол — защитник Чаглар Сеюнджю отправил мяч в сетку после углового. «Галатасарай» же не смог воспользоваться количественным преимуществом: ни разу не пробил в створ и вновь ужасно выглядел в позиционных атаках. Теперь для чемпионства «львам» необходимо не проиграть «Коньяспору» в финальном туре. «Фенербахче» же встретится с «Истанбулспором».

Игроки &laquo;Фенербахче&raquo; покидают поле после пропущенного гола в&nbsp;матче за&nbsp;Суперкубок Турции. «Фенербахче» сорвал Суперкубок Турции! На поле выпустили молодежь — и увели через минуту после начала матча

Текущий сезон в Турции богат на скандалы: игра 30-го тура между «Фенербахче» и «Трабзонспором» (3:2) закончилась дракой игроков «Фенера» с болельщиками соперника, которые хлынули на поле после финального свистка. После этого руководство стамбульцев даже заявляло о возможном снятии с чемпионата Турции. Также клуб самостоятельно саботировал игру Суперкубка страны против «Галатасарая» — выпустил состав U-19, который покинул поле спустя минуту после начала.

Футбол
ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
1
0
Читайте также
Фанаты растрогали Загитову в день рождения
Кузнецов и Орлов оценили сезон в НХЛ после вылета из Кубка Стэнли
Генштаб Ирана приказал задействовать все силы для поисков вертолета президента
Бубнов рассказал, кто и как проклял «Динамо», агент Тюкавина раскрыл его травму, шансы «Зенита» на титул оценили как самые низкие. Что произошло после побед «Динамо» и «Краснодара»
Вертолет президента Раиси совершил жесткую посадку в Иране. Главное
Глава МВД Ирана назвал предварительную причину жесткой посадки вертолета с Раиси
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Фенербахче» сорвал Суперкубок Турции! На поле выпустили молодежь — и увели через минуту после начала матча