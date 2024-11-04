Эмоции Моуринью в Турции: упал на газон, оскорбил игрока «Трабзонспора» и заявил, что борется против системы

Так может только Жозе.

Жозе Моуринью продолжает отжигать в Турции. Его «Фенербахче» выдал безумную концовку в матче 11-го тура с «Трабзонспором» (3:2), а сам португалец в порыве радости упал на поле, оскорбил игрока команды соперника, а затем раздал огня, раскритиковав судейство.

Что произошло

Стамбульский клуб к 74-й минуте проигрывал со счетом 1:2. Однако за небольшой остаток времени ему удалось совершить невероятный камбэк благодаря голам Эдина Джеко и Софьяна Амрабата на 90+12-й минуте.

Моуринью в свойственной для себя экспрессивной манере бурно отпраздновал успех подопечных: выбежал на газон и попробовал проехаться коленями по нему. Получился неудачный кувырок.

Однако и на этом приключения Жозе не закончились. Португальский тренер не выдержал и в порыве эмоций оскорбил нападающего «Трабзонспора» Эниса Дестана. 61-летнего специалиста с поля уводили буквально под руки под свист 40 тысяч болельщиков.

А во время общения с журналистами Моуринью пожаловался на то, что судьи назначили в ворота «Фенербахче» два «неадекватных» пенальти и заявил, что зол на людей, которые не рассказали ему правду перед переездом в Турцию.

«Мы боремся против системы! Я говорю от имени «Фенербахче». Мы не хотим видеть арбитра Атиллу Караоглана ни на ВАР, ни в качестве главного судьи. Мы обсуждали некоторые вещи перед моим приездом в Турцию, я не верил, но оказалось, что все еще хуже. Именно поэтому после победы мы так праздновали. Мы победили очень, очень влиятельных людей. Мы не сдадимся. Я зол на тех представителей «Фенербахче», которые привели меня сюда, они рассказали только половину правды. Если бы знал все, никогда бы не оказался в Турции», — цитирует португальца Tartismali.

Осень для Особенного в Турции — сплошное веселье

На днях Жозе попал под раздачу во время тренировки. Он сам выложил в соцсети фрагмент, где во время занятия его «срубил» один из игроков «Фенера». Футболисты помогли хромающему тренеру встать и покинуть поле. Моуринью отреагировал на произошедшую ситуацию с юмором.

«Урок молодым тренерам: никогда не носите вещи того же цвета, что игроки. Они могут отдать вам пас... ударить вас сзади», — написал он.

Еще один забавный эпизод с участием Особенного произошел во время октябрьского матча с «Антальяспором» (2:0). Португалец не согласился с решением главного арбитра Джихана Айдына о том, что форвард «Фенербахче» Эдин Джеко находился в офсайде в эпизоде с отмененным голом. Он решил взять свой ноутбук, включить повтор момента и поставить его перед телекамерой.

Таким образом Моуринью попытался доказать, что решение судьи было неверным. Айдыну поведение Жозе не понравилось — тренер получил желтую карточку.

А в сентябре «Фенербахче» уступил в дерби «Галатасараю» (1:3), после чего Моуринью не пришел на послематчевую пресс-конференцию. Португалец объяснил свое отсутствие следующим образом:

«Я прождал 70 минут, но пресс-конференция Окана Бурука (тренер «Галатасарая») продолжалась. Я не могу так долго ждать своей очереди. Обычно ты ждешь 15-30 минут. Но 70 минут? Извините, но это неуважение», — сказал он Goal.

Фото Global Look Press

Как выступает «Фенербахче»

Команда Моуринью идет на втором месте в чемпионате Турции, набрав 23 очка после 10 туров. Отставание от лидера — «Галатасарая» — составляет пять баллов.

Кроме того, «Фенербахче» играет в Лиге Европы, где занимает 14-ю строчку после трех игр. Стамбульцы обыграли бельгийский «Юнион» (2:1), а также сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Твенте» (1:1).