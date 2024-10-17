Секс-скандал с экс-игроком «Ноттингема» и «Бордо»: ему грозит четыре года тюрьмы за незаконные видео

Футболиста навсегда исключили из сборной.

Нападающий «Аланьяспора» и сборной Южной Кореи Хван Ый Джо стал фигурантом громкого секс-скандала. 31-летнему футболисту угрожает реальный тюремный срок.

Что случилось

Полиция начала расследование в отношении игрока в ноябре прошлого года — Хвана обвинили в съемке полового акта с бывшей девушкой против ее воли.

По данным L'Equipe, 16 октября в Сеуле состоялся суд по делу спортсмена. Ему были предъявлены обвинения в том, что он четыре раза снимал на камеру сексуальные контакты с двумя девушками без их согласия в период с июня по сентябрь 2022 года. Прокуратура запросила для футболиста четыре года тюрьмы.

При этом секс-видео были опубликованы в соцсетях невесткой корейца в «целях мести» — в сентябре ее приговорили к трем годам заключения за шантаж. Позднее расследование установило, что съемка велась незаконно, и полиция переключилась на Ый Джо.

Фото Global Look Press

Футболист раскаялся

На слушании Хван признал свою вину. Для многих это стало удивлением, поскольку ранее он утверждал, что ролики были сняты по согласию. Кроме того, его адвокат говорил, что форвард сам стал жертвой утечки секс-видео.

«Я не сделаю ничего плохого в будущем и буду стараться изо всех сил как спортсмен. Прошу искреннее прощение у девушек, которые пострадали в результате моих действий. Я глубоко сожалею, что разочаровал всех, кто заботился обо мне и поддерживал меня», — цитирует BBC Ый Чжо.

Чем известен Хван

В Европе он получил известность благодаря выступлениям за «Бордо», «Норвич» и «Олимпиакос». Также Хван находился в заявке «Ноттингем Форест», но не сыграл за английский клуб ни одной встречи.

За сборную Южной Кореи он провел 62 игры и забил 19 мячей. Местная федерация футбола уже официально заявила, что Ый Чжо навсегда исключен из состава национальной команды.

В «Аланьяспоре», который тренирует хорошо знакомый российским болельщикам Фатих Текке, никто «отменять» футболиста пока не собирается. В текущем сезоне он сыграл за турецкую команду три матча, в которых забил два гола.