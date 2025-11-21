На Актюркоглу подали в суд из-за Гарри Поттера. Футболист празднует голы взмахом палочки

Минус сто очков Гриффиндору.

Абсурдные новости пришли из Турции: местные СМИ сообщают, что медиагигант Warner Bros подал в суд на полузащитника «Фенербахче» Керема Актюркоглу из-за... Гарри Поттера.

Нелегальное празднование

О необычном иске к 27-летнему полузащитнику сообщает Haberturk. По данным издания, голливудский концерн обвиняет футболиста в использовании «визуальных и аудиоэлементов» из серии фильмов про знаменитого Гарри Поттера. Иск подан в Стамбульский гражданский суд по правам интеллектуальной собственности.

Фото Reuters

В своем заявлении Warner Bros отмечает, что образы «Гарри Поттер», «Гриффиндор», «Хогвартс» и другие являются зарегистрированными товарными знаками на территории Турции, а также обладают огромной коммерческой ценностью по всему миру.

Но при чем тут Актюркоглу? Все дело в его праздновании — Керем отмечает голы взмахом воображаемой палочки. Жест неоднократно попадал на видео в социальных сетях — именно это, по данным турецкой прессы, смутило голливудского гиганта.

Кроме того, полузащитник «Фенербахче», прозванный болельщиками «Волшебником» и «Керемом Поттером», неоднократно публиковал на личной странице контент, связанный с «Гарри Поттером».

Футболист использовал музыку из фильмов и стилизовал некоторые посты под знаменитую вселенную. Все это в Warner Bros посчитали нарушением и приложили полный список нелегально использованных товарных знаков к иску.

Что именно требует Warner Bros, неизвестно — но, по данным турецких СМИ, в ближайшее время определять степень нарушений Актюркоглу будут при помощи экспертизы.

Атака на WB

Сам Актюркоглу еще не высказался по поводу иска и даже не удалил спорные посты из соцсетей. Но вот фанаты «Фенербахче» уже атаковали соцсети Warner Bros во всех соцсетях.

Один из болельщиков пригрозил телегиганту: «Если вы не отзовете иск против Керема, вас ждет протест века. Потому что мы — «Фенербахче».

Другой написал: «Вы должны были поддержать Актюркоглу, но вместо этого подали в суд. Будьте разумными — Керем заставил нас полюбить Гарри Поттера. Отзовите иск».

«Кто подал в суд на Керема — подал в суд на нас. Идите к черту».

Правда, были и те, кто поддержал Warner Bros. В основном, конечно, фанаты «Галатасарая».

Один из них написал просто: «Желаю вам выиграть суд».

Другой фанат дал концерну мотивации: «Любой, кто использует образ Гарри Поттера без вашего разрешения, должен быть сурово наказан. Надеюсь, вы выиграете».

«Вы отлично поступили, подав иск. Керем точно подражает Гарри. Он должен заплатить штраф», — написал третий.

«Присоединяйтесь к «Галатасараю»!», — был краток еще один болельщик.

В Турции явно умеют веселиться — впрочем, повод вполне уместный.