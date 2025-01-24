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Сегодня, 00:45

«Я тебя уничтожу». В Турции громкий скандал — Осимхен ударил журналиста у ночного клуба

Осимхен ударил журналиста у ночного клуба в Турции
Егор Сергеев
Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press
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Все из-за нескольких фотографий.

В Турции неспокойно: звезда «Галатасарая» Виктор Осимхен, увидев журналистов у выхода из ночного заведения, вышел из себя. Нападающему не понравилось, что его сфотографировали, и он проявил не только словесную, но и физическую агрессию.

Что произошло

Корреспондент газеты Posta Толгу Боздуман рассказал, что у него возник конфликт с футболистом прошлой ночью. Дошло даже до рукоприкладства. Все произошло после того, как журналист сделал снимок Осимхена у клуба.

«Мы с тремя моими коллегами снимали Осимхена у двери. Когда включились вспышки, начался настоящий ад. Он с криком бросился на меня и попытался отобрать камеру, но я ему не позволил. Виктор ударил меня кулаком по голове. Она еще болит. Потом футболист начал ругаться. Затем он предложил: «Удали фото, я дам тебе денег». Когда я отказался, он пригрозил: «Я тебя уничтожу», — сообщил Боздуман.

У Осимхена непростой характер

Сам Виктор и «Галатасарай» пока никак не отреагировали на заявления журналиста, однако в интернете уже есть фотографии с «места происшествия». А значит, Осимхен и правда находился у ночного заведения. Поверить в нападение на корреспондента тоже можно, потому что нигериец — футболист с далеко не самой безупречной репутацией. До рукоприкладства ранее не доходило, но как минимум один громкий скандал был.

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Например, в 2023 году он поссорился с главным тренером «Наполи» Руди Гарсией, который заменил его после незабитого пенальти в матче 5-го тура серии А против «Болоньи». По слухам, нигериец тогда даже получил нагоняй от капитана команды Джованни Ди Лоренцо.

На следующей неделе в официальном аккаунте «Наполи» в соцсетях появилось видео, высмеивающее форварда за промазанный 11-метровый, что привело Виктора в бешенство. Осимхен требовал извинений от клуба, а его агент угрожал судом. Вскоре из профиля нападающего пропали все фотографии, связанные с командой. Ситуацию тогда удалось кое-как замять, но через год нигериец покинул Италию и уехал в «Галатасарай».

Фото Global Look Press

Как у Виктора дела в Турции

Осимхен выступает за стамбульский клуб на правах аренды. В текущем сезоне на счету нигерийца 19 матчей во всех турнирах, 15 голов и шесть результативных передач. Прямо сейчас Виктор находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров чемпионата Турции с 11 мячами.

«Галатасарай» лидирует в турнирной таблице, набрав 51 очко в 19 турах. Отрыв от ближайшего преследователя — «Фенербахче» — составляет шесть баллов.

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Осимхен — главная атакующая мощь в составе «львов», и фанатам клуба не хочется, чтобы он уезжал обратно в «Наполи». А это в любом случае произойдет, поскольку его арендное соглашение завершится летом 2025-го. Но что будет дальше — интрига. В Италии он вряд ли останется, а интерес к нему уже проявляет «Манчестер Юнайтед».

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Виктор Осимхен
ФК Галатасарай
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