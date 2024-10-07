В Турции девушка-рефери и инспектор попали в секс-скандал. Обоих забанили

Домашнее видео попало в Сеть.

Громкий скандал случился в Турции. Еще несколько месяцев назад в интернете появилось видео, на котором 24-летняя девушка-арбитр по имени Элиф Караарслан занимается сексом с 61-летним инспектором ФИФА Орханом Эрдемиром. Теперь после разбирательств обоих отстранили от работы.

Караарслан заявляла, что на видео не она

Инцидент произошел несколько месяцев назад. В итоге Турецкая федерация футбола рассмотрела произошедшее и отстранила Орхана Эрдемира от футбольной деятельности на 45 дней, Караарслан — на 90.

К такому решению пришел арбитражный совет, состоявший из семи человек после ознакомления с записью и письменными заявлениями участников процесса. Вердикт был вынесен единогласно: никто не поддержал судью и инспектора.

Примечательно, что тактику защиты пара выбрала разную. Орхан связь с девушкой не отрицал. Он напирал на то, что в инструкциях нет пункта о запрете личных отношений между арбитрами, а видео выложили без его согласия.

Караарслан, напротив, назвала ролик дипфейком, сделанным при помощи нейросети. По мнению Элиф, ей кто-то таким образом мстил — ранее она критиковала судейскую систему в Турции.

После решения об отстранении оба постарались оспорить наказание и подали апелляции. Однако ТФФ оставила все в силе, не усомнившись в подлинности видео.

Элиф — бывшая футболистка

Турецкие медиа рассказывают о непростой биографии Караарслан — якобы она с детства мечтала заниматься футболом, начала тренировки в клубе «Либаде», но в 16 лет, выступая за женский «Бешикташ», порвала кресты. С тех пор профессиональный спорт для нее закончился.

Однако девушка не отчаялась и решила стать судьей — свой первый матч в качестве помощника она отработала в 2020 году. С тех пор Элиф судит в низших лигах Турции. Параллельно она ведет соцсети, в которых очень популярна — у Караарслан сотни тысяч подписчиков.

Фото соцсети

Эрдемир пострадал второй раз

Эрдемир — судейский инспектор, бывший рефери ФИФА, давно завершивший карьеру. Кроме того, Орхан возглавлял Стамбульский судейский комитет, однако не так давно его покинул — и тоже из-за Элиф.

В августе 2023-го Эрдемир попал в скандал, когда в прессу утекли снимки, на которых Караарслан находится в инспекторской ложе на матче «Галатасарай» — «Трабзонспор». Позднее ее видели в судейских коридорах — Турецкая федерация футбола тогда начала расследование, а Орхан подал в отставку с поста ССК.