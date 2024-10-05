В Турции воздвигли памятник скандально известному герою Евро-2024. С тем самым «волчьим салютом»

Мерих Демирал в восторге.

Футболисту сборной Турции и «Аль-Ахли» Мериху Демиралу открыли памятник на родине. Статуя изображает защитника, показывающего «волчий салют» — жест ультранационалистического турецкого движения «Серые волки» (также известного как «Бозкурт»).

Памятник пообещали открыть после скандала на Евро

Демирал не просто так изображен демонстрирующим «волчий салют» — у появления статуи есть предыстория. Защитник показал жест «Бозкурта» в матче 1/8 финала Евро-2024 с Австрией (2:1). Позднее он опубликовал фотографию с подписью «Счастлив тот, кто говорит, что он турок!». Тогда УЕФА дисквалифицировал защитника на два матча «за несоблюдение общих принципов и правил поведения».

В Турции отстранение вызвало крайне негативную реакцию. Особенно разозлился мэр города Болу (небольшого поселения на севере страны, к Демиралу отношения не имеет) Танжу Озджан — он еще в начале июля пообещал открыть футболисту памятник: «Я проклинаю федерацию футбола за то, что она не смогла предотвратить это наказание. Пусть Европа заявится и накажет меня тоже», — сказал тогда мэр.

Спустя три месяца памятник действительно открыли — с одобрения Мериха: «Мы получили разрешение от футболиста. Я поговорил с ним, так как в случае с живыми людьми необходимо получить от них согласование. Он сообщил, что обрадовался моему заявлению и будет счастлив этому. Мне трудно понять, почему футболиста наказали за этот жест. Он сотни лет использовался турками в Средней Азии, Албании и Болгарии, а также иранскими и азербайджанскими турками. Это символ турецкого мира», — объяснил Озджан.

Фото Global Look Press

Что за «Бозкурт»?

Скандал с «волчьим салютом» взялся не на пустом месте. Этот жест приписывают сторонникам «Серых волков» — ультранационалистической турецкой организации. Репутация у «Бозкурта» неоднозначная, в ряде стран он запрещен (Казахстан, Франция), а в Австрии демонстрация «волчьего салюта» административно наказуема.

При этом далеко не всегда демонстрация турецкого «салюта» означает приверженность «Бозкурту» — скорее это традиционный жест большинства тюркских народов. Примерно об этом говорил и Демирал: «Я невероятно горжусь тем, что я турок, и я глубоко почувствовал эту гордость после того, как забил гол. Я хотел это выразить и очень рад, что мне это удалось. Наши болельщики гордятся нами. Я видел, как они делали этот жест на трибунах, и это заставило меня захотеть сделать это еще больше. Я очень счастлив», — заявил футболист после скандала.

Однако «волчий салют» слишком прочно вошел в европейское сознание как негативный — и, судя по реакции в Турции, компромисса в ближайшее время можно не ждать.