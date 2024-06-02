Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Турция. Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 14:30

Моуринью уехал в Турцию. Получится пошуметь с «Фенербахче»?

Моуринью стал главным тренером «Фенербахче»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Особенный возвращается в Лигу чемпионов.

Жозе Моуринью сидел без работы почти полгода — в январе его уволили из «Ромы». Португалец трудился в Риме с 2021 года, и трудился успешно — «джалоросси» под его руководством выиграли Лигу конференций и вышли в финал Лиги Европы. Но так как не обошлось без традиционных для Жозе кризисов, все закончилось посреди сезона.

В клубе попрощались мирно: «Мы хотели бы поблагодарить Жозе от имени всех нас в «Роме» за его страсть и усилия. У нас всегда будут прекрасные воспоминания о его пребывании в Риме, но мы считаем, что немедленные изменения в наилучших интересах клуба. Мы желаем Жозе и его помощникам всего наилучшего».

А вот Моуринью не оценил такой поступок и сильно обиделся. «Увольнение из «Ромы» — одно из тех, которое доставило мне больше всего боли. Я отдал все этому клубу. За три года, что я тренировал эту команду, я отказался возглавить сборную Португалии с лучшим составом в истории! А еще у меня было большое предложение из Саудовской Аравии», — говорил тренер в феврале.

Про руководителей высказался тогда же: «Вот-вот начнутся еврокубки... Я не буду участвовать в плей-офф Лиги Европы не потому, что я уже вылетел, а потому, что меня уволили люди, которые мало что знают о футболе.

Фото Global Look Press

Такова жизнь, полная взлетов и падений, и я расту, несмотря на неожиданное и несправедливое увольнение. Но я вернусь, и с еще большим энтузиазмом и уверенностью, к этим матчам под эгидой УЕФА».

Моуринью не обманул — возглавил «Фенербахче». Турецкая команда в прошедшем сезоне заняла второе место в чемпионате Турции, набрав 99 очков, и в следующем сезоне отправится в квалификацию Лиги чемпионов.

 
Жозе Моуринью. Увольнение Моуринью из «Ромы» — конец большой карьеры Жозе в Европе

Официально детали контракта не раскрывались, но инсайдер Фабрицио Романо упомянул, что соглашение подписано на два года с возможностью продления еще на сезон. Для Моуринью чемпионат Турции станет уже пятым в карьере — ранее он работал в Португалии, Англии, Италии и Испании, где суммарно возглавлял восемь клубов.

Футбол
ФК Рома
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
3
Обсудить
Читайте также
Махачев одержал 14-ю победу подряд и установил рекорд UFC в легком весе
Махачев может стать лучшим российским бойцом в истории ММА
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Махачев хочет уйти в другой вес, босс UFC намерен провести в России бой с Царукяном, на который приглашают Путина. Что произошло после победы Махачева над Порье
Медведь напал на дрессировщика во время представления в цирке Обнинска
Помогавший ВСУ студент Гулько заявил об отсутствии планов вернуться на Украину
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Еще один скандал в чемпионате Турции. Игроки «Галатасарая» и «Фенербахче» подрались во время разминки