Жозе возглавил «Фенербахче».

Последние годы карьеры Жозе Моуринью — история плавного скатывания вниз. Еще в первой половине 2010-х португалец считался одним из сильнейших тренеров мира: забирал ла лигу с «Реалом», АПЛ с «Челси», а Лигу чемпионов в начале прошлой декады — с фантастически выстроенным «Интером». На этих и других заслугах прошлого Особенный выезжал предыдущие несколько лет: большие клубы все еще приглашали его, но среди них уже не было настоящих грандов. «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Рома» — клубы статусные, но переживающие не самые великие этапы в истории, даже в ЛЧ далеко не всегда квалифицируются. В итоге Моуринью докатился до Турции — «Фенербахче» подписал с ним двухлетний контракт.

Жозе Моуринью на презентации своего назначения в «Фенербахче». Фото AFP

Увольнение из «Ромы» — несправедливость или заслуженная мера?

Жозе покинул Рим в январе — команда выиграла лишь раз в шести турах серии А, приземлилась на девятую строчку и вылетела из четвертьфинала Кубка Италии от принципиального «Лацио». Все это вкупе с мрачноватой игрой и явными проблемами с голами, хотя в команде находились Пауло Дибала, Ромелу Лукаку и другие яркие футболисты (в последних 15 матчах при португальце «джаллоросси» лишь шесть раз забили больше одного мяча). Перспективы дальнейшего сотрудничества выглядели хлипко, а сезон надо было спасать — оставался плей-офф Лиги Европы и борьба за попадание в Лигу чемпионов.

С такими результатами увольнение выглядит полностью оправданно, тем более Моуринью постоянно создавал негатив вокруг себя и команды — это наносило урон имиджу клуба и состоянию игроков. Например, португалец как будто объявил войну всем футбольным судьям: постоянно критиковал их и винил в плохих результатах на пресс-конференциях, а также извергал эту ненависть прямо на поле. За два с половиной сезона в серии А тренер получил 26 желтых карточек и шесть красных — больше напоминает статистику цепного опорника, а не 61-летнего менеджера.

Вероятно, даже самый запоминающийся момент Жозе в «Роме» связан не с результатами, а с его дикой выходкой. После проигранного финала Лиги Европы-2023 «Севилье» в серии пенальти (1:1 в основное время) Моуринью поджидал главного арбитра Энтони Тейлора на парковке «Пушкаш Арены». Португалец назвал судей позором и по традиции обвинил в поражении, ведь андалусийцы отыгрались в основное время благодаря голу с пенальти. Подобная атмосфера ненависти и скандальности, разумеется, отражалась на состоянии всего коллектива, а не только на числе нервных клеток Особенного. «Мы достигли дна», — оценил работу с тренером Андреа Белотти, который прошедшей зимой ушел в аренду в «Фиорентину».

На поле «Рома» выглядела намного бесцветнее, как будто все эмоции в ней генерировал только Жозе. У команды полностью отсутствовал стиль, а наладить не получалось даже оборону — традиционно сильнейшую сторону команд праймового Моуринью (при нем «волки» в этом сезоне пропускали 1,07 гола в среднем за 90 минут). Жозе будто не заметил десятилетие, прошедшее с последних громких успехов, и продолжал работать в привычном стиле, не меняясь под современный футбол. Он попросту отрицал новые веяния и был уверен, что больших побед можно добиться одними ситуативными контратаками без выстраивания цельной структуры. Вдвойне странно это видеть в текущем сезоне, в котором огромных успехов добились всецело тренерские «Болонья» Тиагу Мотты и «Байер» Хаби Алонсо.

«Некоторые люди говорят что-то вроде: «У меня есть своя философия, она основана на владении мячом, построении игры сзади, красивом стиле и так далее». Я считаю это отмазкой неудачника, выдуманной для собственного удобства, когда они не добиваются результатов. Чтобы быть чемпионом, особенно когда вы не лучшая команда в стране, нужно быть больше стратегом, а не философом», — рассуждал Моуринью.

Но все же после увольнения португальца осталась тень несправедливости — предыдущие два сезона получились действительно успешными. Победа в Лиге конференций и финал Лиги Европы — серьезные достижения для «джаллоросси». До этого римляне брали последний трофей в 2008-м (Кубок Италии), поэтому с точки зрения достижений отрезок с Жозе — однозначно успешный. «Увольнение? В этом нет ничего особенного. Трудно понять, как могут уволить тренера, который два раза подряд доходил до финала еврокубка. Это единственная странность», — анализировал Жозе.

Но он уже вряд ли бы что-то дал команде. Видно, как игроки эмоционально переродились с приходом Даниеле де Росси, после чего мгновенно улучшились результаты, а игра стала более результативной и легкой. При итальянце «Рома» отличалась 1,85 раза в среднем за игру против 1,64 при португальце, а еще добралась до полуфинала Лиги Европы, где едва не прервала беспроигрышную серию «Байера» (упустила 2:0 в конце ответной игры). А еще до самого конца претендовала на попадание в Лигу чемпионов, но по итогу осталась лишь шестой. Кажется, Моура уволили в нужный момент — он высосал все ментальные силы из «волков» и уже вряд ли бы изменил ситуацию.

Жозе Моуринью. Фото Reuters

Турция — конец большой карьеры?

После расставания с «Ромой» казалось очевидным, что Моуринью уже не позовут в топ-клуб. Тренер за время работы в Риме запомнился токсичностью и не показал никаких актуальных идей, зато вновь много ругался и лишь продолжил карьерное падение. Возможно, ему стоило перезагрузиться и не брать новую работу так быстро. Все же Жозе трудится практически без перерывов: еще со времен «Порту» (с зимы 2002 по лето 2004-го) он ни разу не прерывался дольше чем на 11 месяцев. Может быть, в таком случае португалец получил бы более статусное назначение. Сейчас же никто, кроме охотников за громкими именами из периферийных лиг, не пришел за Особенным.

Двухлетнее соглашение с «Фенербахче» выглядит как конец большой карьеры. Команды, которые Моуринью возглавлял в последние годы, слабее предыдущих. И данная тенденция продолжается уже много лет. Это действительно грустно — одна из самых ярких фигур футбола нулевых и десятых получила статус скандалиста, больше не вписывающегося в современный топ-футбол.

Зато за португальцем в Турции однозначно будет интересно следить, а его союз с «Фенербахче» подарит кучу наэлектризованных хайлайтов. Тренер и клуб отлично подходят друг другу по энергетике. Пока Жозе словесно уничтожал судей и получал красные карточки, «Фенер» грозился сняться с турецкого чемпионата, а игроки команды прямо на поле дрались с болельщиками «Трабзонспора». Теперь центром этого безумия будет Моуринью.