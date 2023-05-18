Обладатель Кубка УЕФА рассказал, что Газзаев отказался сбрить усы из-за супруги

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин вспомнил, как игроки московского клуба напоминали тогдашнему главному тренеру Валерию Газзаеву о его обещании сбрить усы в случае победы в Кубке УЕФА.

«Был ли я и другие игроки удивлены, когда Валерий Газзаев отказался сбривать усы после победы в Кубке УЕФА? Конечно, пытались напоминать, но Валерий Георгиевич постоянно переводил это в шутку. Говорил: «Отстаньте от моих усов, моей супруге так больше нравится!» Всегда это проходило в таком ключе, поэтому никто не настаивал. В большей степени это была шуточная история», — приводит слова Алдонина «Спорт День за Днем».

ЦСКА выиграл Кубок УЕФА ровно 18 лет назад, в 2005 году. По ходу того сезона Газзаев пообещал сбрить свои знаменитые усы в случае победы армейцев, однако так и не выполнил обещания.