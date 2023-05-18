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Кубок УЕФА

18 мая, 22:05

Обладатель Кубка УЕФА рассказал, что Газзаев отказался сбрить усы из-за супруги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин вспомнил, как игроки московского клуба напоминали тогдашнему главному тренеру Валерию Газзаеву о его обещании сбрить усы в случае победы в Кубке УЕФА.

«Был ли я и другие игроки удивлены, когда Валерий Газзаев отказался сбривать усы после победы в Кубке УЕФА? Конечно, пытались напоминать, но Валерий Георгиевич постоянно переводил это в шутку. Говорил: «Отстаньте от моих усов, моей супруге так больше нравится!» Всегда это проходило в таком ключе, поэтому никто не настаивал. В большей степени это была шуточная история», — приводит слова Алдонина «Спорт День за Днем».

ЦСКА выиграл Кубок УЕФА ровно 18 лет назад, в 2005 году. По ходу того сезона Газзаев пообещал сбрить свои знаменитые усы в случае победы армейцев, однако так и не выполнил обещания.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/obladatel-kubka-uefa-rasskazal-chto-gazzaev-otkazalsya-sbrit-usy-iz-za-suprugi
Евгений Алдонин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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