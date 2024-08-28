Савичев: «На «Динамо» Бухвальду выбили золотой зуб — после матча тот ходил и искал его на грязном поле»

Бывший футболист «Торпедо», «Олимпиакоса», «Саарбрюккена», «Санкт-Паули» и сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» вспомнил, как «Торпедо» победило «Штутгарт» в Кубке УЕФА.

— Осень 1986-го, вам — 21 год, «Торпедо» побеждает в гостях в Кубке УЕФА мощный «Штутгарт» Юргена Клинсманна и Гвидо Бухвальда — 5:3, и вы с братом забиваете по два гола.

— Да, этот матч очень запомнился. Сначала была домашняя игра — почему-то не на Восточной, а на «Динамо». Погода стояла ужасная, нас предупреждали, что команда очень сильная, три-четыре человека в сборной. Но нам удалось выиграть — 2:0, и мы с Колькой по мячу забили. А главное — команда не пропустила.

И в Штутгарте, на том самом стадионе, где на этом Евро Германия уступила Испании, все сложилось — мы к 13-й минуте уже 2:0 вели, опять по голу с братом забили! Потом, правда, Клинсманну красивый мяч удался, влет поймал. Но к перерыву 4:2 в нашу пользу было, и мы зачем-то начали считать, сколько немцам нужно забить, чтобы выйти.

— Пять мячей — при 7:4 бы выходили, ха-ха.

— После игры немцы были в шоке, особенно тренер. Даже когда мы после 2:0 туда ехали, они думали, что забьют три-четыре и все равно выйдут. Потому что такой состав, такие футболисты...

— А тут близнецы Савичевы им в двух матчах по три каждый забивают.

— Ну, мы в принципе с Колькой так не договаривались, но получилось, ха-ха.

— Причем вы все время опережали Бухвальда, у которого, как когда-то мне рассказал Франц Беккенбауэр, в сборной ФРГ было прозвище Диего.

— Почему?

— Потому что уже позже, в золотом для ФРГ финале ЧМ-1990, Кайзер Франц ему дал персональное задание по опеке Марадоны, и тот не отлипал от него ни на секунду. И справился.

— За три года до того мне он показался довольно медлительным. Головой играл хорошо, это да. С Бухвальдом в московском матче был один прикол связан.

— Расскажите же скорее!

— Ребята у нас в команде были мощные. На «Динамо» уже не помню кто из наших жестко столкнулся с Бухвальдом, попал ему по лицу — и выбил Гвидо золотой зуб. Времени его искать не было, матч продолжался — и, когда он уже закончился, защитник еще долго ходил по грязному мокрому полю и искал зуб. А может, коронку — но тоже золотую. А то зачем немцам золотые зубы...

— Нашел в итоге?

— Об этом история умалчивает. На том поле — вряд ли. В общем, есть что вспомнить. Жалко, в следующем раунде мы на «Бордо» попали — и, проиграв в гостях 0:1, дома победили 3:2, но из-за отмененного сейчас правила гостевого гола не вышли в полуфинал.