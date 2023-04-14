«Не грусти, Россия. «Спартак» был не хуже «Интера». Просто у него нет Роналдо»

25 лет драме в московском полуфинальном матче Кубка УЕФА.

Ровно 25 лет назад, 14 апреля 1998 года, «Спартак» был близок к выходу в финал Кубка УЕФА. Но у одного человека в тот вечер были совсем другие планы. Феноменальный Роналдо, защищавший цвета «Интера», похоронил надежды красно-белых на тяжелом поле стадиона «Динамо», напоминавшем песочную яму.

«Бергоми нагло схватил Филимонова, простите уж, между ног»

В марте 1998-го «Спартак» навел шороха в футбольной Европе, сенсационно обыграв «Аякс» в обеих встречах 1/4 финала Кубка УЕФА. Далее предстояло противостояние с миланским «Интером».

Результат матча в Италии оставлял команде Олега Романцева неплохие шансы на выход в финал — 1:2. Причем победный гол нерадзурри забили на 90-й минуте после подачи углового.

— Было неприятно, что итальянцы вели борьбу в штрафной площади подлыми методами, — заметил на пресс-конференции Олег Романцев. — Так, во время углового, после которого был забит второй гол, Филимонов получил удар кулаком в лицо, его схватили за майку. Честно говоря, я не ожидал от спортсменов столь высокого класса, какие собраны в «Интере», таких мелких подлых действий. Последний угловой — форменное безобразие. Бергоми даже нагло схватил Филимонова, простите уж, между ног...

— То, что ваш тренер и ваши журналисты назвали грубостью, ударами исподтишка, — это нормальный современный футбол, — парировал Бергоми в разговоре с российскими журналистами. — Такой же футбол, а может, еще жестче, будет и в Москве.

Накануне ответной игры спартаковцы излучали уверенность.

Андрей Тихонов: «Соперник изучен, проверен и теперь должен уехать из Москвы побежденным. У «Интера» в первом матче сильной командной игры не заметил».

Робсон: «Интер» в Москве не забьет ни одного гола. Этот матч будет самым главным в моей карьере».

Егор Титов: «Проблемы Роналдо не существует. Надеюсь, проблемы будут только у Роналдо».

Впрочем, авторитетное итальянское издание Corierre dela Sera не согласилось с Титовым: «Роналдо достиг такой формы, что может любой матч выиграть в одиночку. Последним таким игроком в «Интере» был Лотар Маттеус».

Феномен Роналдо

"Cпартак" - «Интер» — 1:2 (1:0)

Голы: Тихонов, 12 (1:0). Роналдо, 45 (1:1). Роналдо, 75 (1:2).

«Спартак» (Москва): Филимонов, Горлукович, Хлестов, Цымбаларь, Ананко, Аленичев, Титов, Тихонов, Ромащенко, Евсеев (Бузникин, 75), Робсон.

«Интер» (Милан): Пальюка, Бергоми, Дзанетти, Саморано (Кану, 80), Роналдо (Рекоба, 84), Симеоне, Коэ, Уэст, Морьеро (Фрези, 64), Сартор, Колоннезе.

Снегопад, разразившийся в Москве в середине апреля, превратил поле стадиона «Динамо» в месиво. Даже существовала вероятность переноса игры на другой день.

«Спартак» быстрее адаптировался к такому покрытию, сразу же взвинтив темп. Первые полчаса встречи прошли с явным преимуществом хозяев. Через несколько секунд после начала игры «Спартак» заработал первый угловой, тут же — второй. «Интер» оказался прижат к собственным воротам. Спартаковские атаки накатывались одна за другой. Тихонов бил с линии штрафной, и Робсон, казалось, добивал мяч в сетку. Но нет — Колоннезе успел к мячу первым.

На 12-й минуте Титов заработал право на угловой. Тихонов после его розыгрыша ворвался в штрафную, обыграл Дзанетти и мощно пробил с правой ноги — мяч влетел в дальний верхний угол, Пальюка был бессилен. 1:0!

«Спартак» продолжил наращивать давление, «Интер» выглядел обреченным.

«Один пас, второй — и мяч перехватывают спартаковцы, — писал корреспондент «СЭ». — Они превосходят соперника во всем: в скорости, в единоборствах и, что особенно приятно, в умении играть в футбол. Попади Робсон по мячу — и 2:0 было бы уже к 21-й минуте. На правом фланге хозяйничают Тихонов и Горлукович, помешать которым Уэст и Дзанетти, кажется, не в состоянии. Аленичев, Титов, Цымбаларь, Робсон — каждый переигрывает своего визави. Хорош спартаковский бразилец — и в подыгрыше, и в индивидуальных действиях».

Увы, увеличить преимущество красно-белые не смогли. Более того, пропустили в самой концовке тайма. Миланцы отыгрались не без доли везения. После подачи в штрафную с правого фланга мяч как-то неуклюже отскочил от Ромащенко и достался Роналдо. Бразилец фактически исполнил пенальти, не оставив шансов Филимонову — 1:1.

Роналдо в матче "Спартак" - "Интер". Александр Федоров, Фото "СЭ"

Второй тайм «Спартак» начал агрессивно. На 47-й минуте Горлукович на правом фланге обыграл трех соперников, но четвертый, бросившись ему в ноги, спас ситуацию. Еще через пять минут Цымбаларь, получив мяч метрах в 15 от ворот, подрезал его в левый от голкипера угол, но промахнулся. «Интер» отбивался.

Красно-белым не хватало хладнокровия. Ромащенко, а затем и Титов, находясь в выгодных позициях, медлили с принятием решений, и их удары накрывали защитники гостей.

— Понравилось, как итальянцы действуют в защите, — заявил Аленичев после финального свистка. — Где мяч — там по два-три игрока, которые умело страхуют друг друга. Иной раз футболисты «Интера» действовали излишне жестко, но к этому мы были готовы.

Расплата наступила на 75-й минуте. По пути к воротам Роналдо обыграл пятерых (!) соперников. Сначала он обвел Горлуковича, затем, сыграв в «стенку» с Саморано, оставил не у дел Хлестова. Мгновенно набрав скорость, бразилец прошел Ромащенко и Тихонова. Войдя в штрафную, на ложном замахе обманул Филимонова и закатил мяч в пустые ворота.

— Когда Роналдо забивал второй гол, вы были не в силах ему помешать? — спросили Филимонова после игры.

— В таких ситуациях нападающий всегда имеет преимущество перед вратарем. Он — хозяин положения, а голкипер лишь реагирует на его действия. В данном случае Роналдо перехитрил меня — на замахе показал, что будет бить по воротам, а сам убрал мяч в левую от себя сторону.

«К сожалению, Роналдо продолжает проявлять себя в полном блеске», — грустно констатировал комментатор матча Виктор Гусев.

Это был самый настоящий нокаут. Миссия оказалась невыполнимой.

На следующий день «СЭ» вышел с заголовком на первой полосе. «Не грусти, Россия. «Спартак» был не хуже «Интера». Просто у него нет Роналдо»

— Это справедливо, что в финал попал «Интер», — признал Романцев. — Миланский клуб сильнее. Но в сегодняшней игре мы не заслужили поражения. После того как забили первый гол, некоторые футболисты, по-моему, просто испугались, что могут обыграть «Интер», и перестали играть так, как играли до этого момента.

— Разница заключалась только в том, что у «Интера» есть Роналдо, который и сделал всю игру. Был бы у нас хотя бы Ширко, и в нападении мы бы были поострее. И все равно мы сегодня не заслуживали такой участи, — заметил в свою очередь Тихонов.

— «Спартак» проиграл одному Роналдо или команде «Интер»?

— Я считаю — Роналдо.

Оценки «СЭ»:

«Спартак»: Филимонов — 5,5, Ананко — 5,5, Хлестов — 5,0, Ромащенко — 5,5, Евсеев — 6,0, Горлукович — 6,0, Тихонов — 7,0, Титов — 6,5, Аленичев — 6,5, Цымбаларь — 6,0, Робсон — 6,5.

«Интер»: Пальюка — 7,0, Бергоми — 7,0, Сартор — 6,5, Колоннезе — 6,5, Уэст — 6,0, Морьеро — 6,5, Фрези — 6,0, Коэ — 7,0, Симеоне — 7,5, Дзанетти — 7,0, Саморано — 7,5, Роналдо — 8,5.