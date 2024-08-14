Лукман: «Не думаю, что есть какой-то хороший момент для игры против «Реала»

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман отметил, что вся команда очень ждет матча против «Реала» в Суперкубке УЕФА.

«Не только я, но и все члены команды очень ждут это событие. Мы заслужили участие в этом матче своей упорной работой и настойчивостью. Завтрашний вечер — еще один шанс продемонстрировать это. «Реал» — топовая команда с топовыми игроками, которая всегда находится в боевой готовности. Не думаю, что есть какой-то хороший момент для игры против «Реала». Мадридцы сильны, но и мы в полном порядке», — цитирует пресс-служба УЕФА Лукмана.

«Аталанта» сыграет с «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА 14 августа. Игра пройдет в Варшаве на стадионе «Народовы».