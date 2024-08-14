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Сегодня, 16:33

Мостовой: «Не стоит думать, что «Реал» разорвет «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА»

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА.

«Реал Мадрид», разумеется, является фаворитом в матче за Суперкубок. Здесь не поспоришь: команда, которая выигрывает все трофеи — всегда фаворит. Ожидается дебют Килиана Мбаппе, хотелось бы, чтобы в первой же игре он смог забить гол. В любом случае он будет предельно настроен на игру. Надо отметить, что каждый финал непредсказуем, и не стоит думать, что «Реал» выйдет и всех разорвет. «Аталанта» победителем Лиги Европы стала как раз в игре против фаворита — немецкого «Байера». Думаю, игра кончится ничейным результатом в основное время, или будет разница в один мяч, причем не могу сказать, что в пользу «Реала». Нельзя недооценивать «Аталанту», — сказал Мостовой ODDS.ru.

«Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА 14 августа. Игра пройдет в Варшаве на стадионе «Народовы».

Источник: ODDS.ru
Александр Мостовой
ФК Аталанта
ФК Реал
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