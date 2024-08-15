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Сегодня, 16:08

Балахнин назвал Анчелотти единственным в своем роде специалистом

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Экс главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал достижения главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Действительно, Карло столько повыигрывал, что достоин, чтобы его как-то отобразили в истории футбола. Потому что он такой единственный, он уникальный тренер», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

14 августа «Реал» под руководством 65-летнего итальянца выиграл Суперкубок УЕФА, победив «Аталанту» со счетом 2:0. Для специалиста этот трофей стал 14-м по счету во главе испанского клуба. По данному показателю он сравнялся с самым титулованным тренером в истории мадридцев Мигелем Муньосом.

Источник: Vprognoze.ru
Карло Анчелотти
Сергей Балахнин
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