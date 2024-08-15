Беллингем признан лучшим игроком матча «Реал» — «Аталанта»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча Суперкубка УЕФА против «Аталанты» (2:0). После игры ему вручили памятную награду.

21-летний англичанин сыграл 88 минут, получил желтую карточку в конце первого тайма и сделал голевую передачу на Килиана Мбаппе.

«Во втором тайме он повел свою команду вперед, выигрывая единоборства и предпринимая успешные рывки. Продемонстрировал превосходное владение мячом и великолепные лидерские качества, а помимо этого стал автором второй голевой передачи», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Реал» в шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА — это рекорд среди всех клубов.