Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Суперкубок УЕФА. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок УЕФА

Сегодня, 17:21

Mash: дагестанские хакеры выложили в сеть базу данных игроков «Реала» и «Аталанты»

Сергей Разин
корреспондент
Винисиус.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Дагестанские хакеры взломали сайт УЕФА и получили в свое распоряжение данные игроков «Реала» и «Аталанты», сообщает Mash.

Хакеры выложили в сеть паспортные данные футболистов, адреса, а также их личные телефонные номера. Также в доступе оказались данные всех аккредитованных журналистов, официантов и барменов и уборщиц. Причина утечки данных стали проблемы в работе сайта УЕФА.

«Реал» и «Аталанта» 14 августа сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча пройдет в Варшаве и начнется в 22.00 мск.

ФК Аталанта
ФК Реал
2
Обсудить
Читайте также
Интерсекс-боксерша Иман Хелиф подала в суд на Илона Маска и Джоан Роулинг
Гашек заявил, что хочет помочь россиянам вернуться на международную арену
Алаудинов заявил о плане ВСУ захватить Курскую АЭС к 11 августа
Месть за то, что запрещали избивать женщин. Хелиф подает в суд на Маска, Роулинг и Трампа
Гладков сообщил о введении режима ЧС на территории Белгородской области
Напавший на Курскую область командир ВСУ учился в Одессе
Популярное видео
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА «Реал» — «Аталанта»: главное о матче
«Реал» готов представить супертрио, есть ли шансы у «Аталанты»? Главное о Суперкубке УЕФА
Булыкин заявил, что «Реал» является фаворитом в матче с «Аталантой»
«Реал» — «Аталанта»: прогнозы на матч Суперкубка УЕФА 2024
«Реал» — «Аталанта»: трансляция матча Суперкубка УЕФА начнется в 21:00
Де Рон: «Верю, что «Аталанта» сможет победить «Реал»
Лукман: «Не думаю, что есть какой-то хороший момент для игры против «Реала»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой: «Не стоит думать, что «Реал» разорвет «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА»