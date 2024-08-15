Беллингем: «Честь и хвала Мбаппе — он это заслужил это сегодня»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем после победы в матче за Суперкубок УЕФА против «Аталанты» (2:0) оценил игру нападающего Килиана Мбаппе.

«Он один из таких, из блестящих игроков. Столько остроты, столько исполнительского мастерства. И в то же время великолепный командный игрок. Он, как и все остальные парни, работает на команду. Честь и хвала — он заслужил это сегодня», — цитирует пресс-служба УЕФА Беллингема.

«Реал» в шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА — это рекорд среди всех клубов. По пять раз обладателями трофея становились «Барселона» и «Милан», «Ливерпуль» — четыре раза.