Камавинга: «У меня болит колено, завтра обследование»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга рассказал о травме, полученной на тренировке перед Суперкубком УЕФА против «Аталанты».

«У меня немного болит, да, это колено, я не знаю, что со мной, у меня завтра утром обследование, вот и все. Спасибо тем, кто неравнодушен. Я делаю групповое сообщение, чтобы меня не засыпали вопросами, иначе я не буду отвечать всем. (Кстати, нет смысла отвечать на эту историю)», — написал Камавинга в истории в Snapchat.

21-летний француз после стыка с Орельеном Тшуамени оказался на газоне и громко закричал.

«Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА в среду, 14 августа. Игра пройдет в Варшаве на стадионе «Народовы».