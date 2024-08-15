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Сегодня, 02:42

Вальверде: «Такая победа после всей проделанной работы приносит настоящее удовлетворение»

Евгений Козинов
Корреспондент
Федерико Вальверде.
Фото Reuters
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Такая победа после всей проделанной работы приносит настоящее удовлетворение. Прежде всего я хочу поздравить соперников. Думаю, они провели великолепный матч, в особенности хорошо они сыграли в первом тайме.

Порой нам приходилось терпеть, было действительно сложно, мы не могли по-настоящему найти свой ритм. Во втором тайме у нас появилось больше свободного пространства, а после первого гола они были вынуждены открыться еще больше, что позволило нам находить зоны за их защитой. В концовке мы подустали, но победили и добились главного», — цитирует официальный сайт УЕФА Вальверде.

«Реал» в шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА — это рекорд среди всех клубов. По пять раз обладателями трофея становились «Барселона» и «Милан», «Ливерпуль» — четыре раза.

 
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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
ФК Реал
Федерико Вальверде
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