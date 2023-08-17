Фердинанд — о победе «Манчестер Сити» над «Севильей»: «Великие команды не берут выходных»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Ман Сити» отладил культуру побед, и вот — еще один приз, который можно отмечать в своем резюме. Вся соль — в культуре достижения цели, победном менталитете, формирующемся день ото дня ради подобных мгновений. Все это способствует долголетию — великие команды не берут выходных", — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

В основное время команды забили по голу — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Сити» — 5:4.