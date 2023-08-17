Грилиш: «Выигрывать, конечно же, хочется все и всегда»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал победу над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Это было невероятно. Тренер перед игрой дал нам понять, насколько сильно ему хочется завоевать этот приз. Выигрывать, конечно же, хочется все и всегда, тем не менее, это дало нам дополнительный импульс. Данный трофей клуб не выигрывал еще никогда. Ощущения — великолепные», — цитирует пресс-служба УЕФА Грилиша.

В основное время команды забили по голу — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Сити» — 5:4.