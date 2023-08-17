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Суперкубок УЕФА

Сегодня, 02:39

Гвардиола раскритиковал АПЛ после победы в Суперкубке УЕФА

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА критически отозвался об АПЛ из-за расписания 2-го тура.

«Завтра мы будем еще счастливее, чем сегодня, когда восстановимся, но ни капли алкоголя. Нам нужно восстановиться как можно быстрее. Большое спасибо АПЛ за то, что поставили нам игру на субботу, а не воскресенье или понедельник. Большое вам спасибо», — приводит Manchester Evening News слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» во 2-м туре АПЛ сыграет против «Ньюкасла». Матч состоится в субботу, 19 августа, в неудобное для команды и болельщиков время, так как из Афин «горожане» вылетят только в четверг.

В матче за Суперкубок УЕФА в основное время команды забили по голу — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Сити» — 5:4.

&laquo;Манчестер Сити&raquo; после победы в&nbsp;матче за&nbsp;Суперкубок УЕФА. «Манчестер Сити» продолжает покорять Европу — дожал «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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