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Сегодня, 17:55

Источник: матч за Суперкубок России по футболу состоится в Волгограде

Алина Савинова
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Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» в 2024 году пройдет в Волгограде, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что Волгоград был выбран местом проведения встречи, поскольку является самым прибыльным вариантом из городов, которые подали заявку на проведение матча. Также он удобен командам-участницам из-за логистических соображений.

«Зенит» стал победителем FONBET Кубка России и РПЛ по итогам сезона-2023/24. Согласно регламенту, если чемпионом России и обладателем Кубка становится одна и та же команда, то ее соперником в Суперкубке будет серебряный призер чемпионата. Таким образом, «Краснодар», который финишировал на второй строчке в РПЛ, получил право сыграть с «Зенитом» в первом матче нового сезона.

Источник: Чемпионат
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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