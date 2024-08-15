Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Суперкубок УЕФА. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок УЕФА

Сегодня, 04:43

Анчелотти: «Мбаппе хорошо комбинировал с Винисиусом и Беллингемом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Карло Анчелотти и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Аталантой» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА оценил игру нападающего Килиана Мбаппе. Француз забил второй гол мадридской команды.

«Мбаппе был очень хорош. Он прекрасно адаптировался в команде. Хорошо комбинировал с Винисиусом Жуниором и Беллингемом. Конечно, мастерства не занимать, но мы должны играть совместными усилиями, и сегодня нам это удалось», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Реал» в шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА — это рекорд среди всех клубов. По пять раз обладателями трофея становились «Барселона» и «Милан», «Ливерпуль» — четыре раза.

Килиан Мбаппе. Мадридская эпоха Мбаппе началась с гола. И нового рекорда «Реала»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Джуд Беллингем
Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
0
Читайте также
Александр Радулов: биография звезды КХЛ и двукратного чемпиона мира
Сын Соболева на стриме назвал «Зенит» бомжами
Алаудинов заявил о плане ВСУ захватить Курскую АЭС к 11 августа
Бомбардирище Дивеев, серия пенальти и сейв Торопа. Что случилось в матче Кубка России ЦСКА – «Пари НН»
Гладков сообщил о введении режима ЧС на территории Белгородской области
Напавший на Курскую область командир ВСУ учился в Одессе
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА «Реал» — «Аталанта»: главное о матче
Вальверде: «Я увидел зону, сделал рывок, а Вини, как всегда, принял верное решение»
Мбаппе: «Беллингем отдал прекрасную передачу, после которой я сразу отправил мяч в сетку»
Беллингем: «Честь и хвала Мбаппе — он это заслужил это сегодня»
Гасперини: «Мне обидно за парней, потому что это был действительно невероятный шанс»
Модрич стал самым титулованным игроком в истории «Реала»
Мбаппе: «Это великий для меня момент»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе: «Беллингем отдал прекрасную передачу, после которой я сразу отправил мяч в сетку»

Вальверде: «Я увидел зону, сделал рывок, а Вини, как всегда, принял верное решение»