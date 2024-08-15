Мбаппе: «Это великий для меня момент»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА. Француз забил гол в этой встрече, которая стала для него первой за мадридскую команду.

«Великолепный вечер. Это великий для меня момент. И, что важно, мы завоевали титул — в Мадриде всегда нужно побеждать. Я очень доволен. Голом — в том числе. Для такого нападающего, как я, это важно. Но самая главная вещь — получать удовольствие от игры в такой команде», — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе.

«Реал» в шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА — это рекорд среди всех клубов. По пять раз обладателями трофея становились «Барселона» и «Милан», «Ливерпуль» — четыре раза.