«Ман Сити» присоединился к «Зениту», выиграв Суперкубок УЕФА в единственном финале в истории

«Манчестер Сити» обыграл «Севилью» в серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок УЕФА — 1:1 (пен 5:4).

Таким образом, «горожане» присоединились к «Зениту», в качестве команды, которая победила в своем единственном в истории матче за Суперкубок УЕФА.

Питерцы под руководством Дика Адвоката обыграли «Манчестер Юнайтед» в 2008 году со счетом 2:1.

Среди клубов, которые завоевали Суперкубок УЕФА в единственном финале в истории — «Астон Вилла» в 1982 году, «Абердин» — в 1983-м, «Стяуа» — в 1986-м, «Мехелен» — в 1988-м, «Парма» — в 1993-м, «Лацио» — в 1999-м и «Галатасарай» — в 2000-м.