Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Суперкубок УЕФА. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок УЕФА

Сегодня, 05:28

Де Рон: «Верю, что «Аталанта» сможет победить «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
Мартен де Рон.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон рассчитывает, что его команда сможет порадовать болельщиков в матче Суперкубка УЕФА против «Реала».

«Будем надеяться, что мы сможем подарить болельщиками такие же улыбки, как в Дублине [в финале Лиги Европы]. Мы мотивированы и готовы к завтрашнему матчу. Нам нужно играть в свой футбол, у нас своя философия и своя манера игры. Это требует уважения и большого мужества на поле, но я верю, что мы сможем победить «Реал». Я сочувствую травмированным, я оказался в такой же ситуации в финале Лиги Европы, так что я знаю, каково это. Мы должны играть и за них, с еще большим энтузиазмом и мотивацией. Все в наших руках, и мы должны показать это на поле», — цитирует пресс-служба УЕФА де Рона.

«Аталанта» сыграет с «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА 14 августа. Игра пройдет в Варшаве на стадионе «Народовы».

Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
ФК Аталанта
ФК Реал
0
Читайте также
За победу на Олимпиаде спортсмены получают лошадей, бриллианты и картины
Составлен список главных героев Олимпиады-2024
Стало известно о росте зарплатных предложений в сфере строительства почти на 20%
У кого в КХЛ будут самые большие зарплаты в сезоне 2024/25
CENTCOM сообщило об уничтожении двух кораблей хуситов в Красном море
Трихолог рассказала об уходе за волосами летом
Популярное видео
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА «Реал» — «Аталанта»: главное о матче
Лукман: «Не думаю, что есть какой-то хороший момент для игры против «Реала»
Карвахаль: «Отношусь к «Аталанте» с большим уважением»
Анчелотти: «В состав «Реала» нет королей или принцев. У нас здоровый коллектив»
Мбаппе готов сыграть в Суперкубке УЕФА против «Аталанты»
Камавинга: «У меня болит колено, завтра обследование»
Камавинга получил травму на тренировке накануне Суперкубка УЕФА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лукман: «Не думаю, что есть какой-то хороший момент для игры против «Реала»