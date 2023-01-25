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Суперкубок УЕФА

Сегодня, 19:27

Матч за Суперкубок УЕФА 2023 года перенесли из Казани в Афины

Мария Гусева
Суперкубок УЕФА.
Фото Global Look Press
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отозвал у России право на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2023 года, сообщается на официальном сайте организации.

Исполком УЕФА в среду, 25 января принял решение перенести встречу из Казани в Афины (Греция).

Решение о проведении в Казани матча за Суперкубок УЕФА 2023 года было принято 2 марта 2020 года на заседании исполкома организации в Амстердаме. 25 февраля 2022 года УЕФА принял решение о переносе финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

В сентябре УЕФА не допустил сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет 16 августа.

Футбол
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Источник: УЕФА лишит Россию права проведения Суперкубка-2023

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