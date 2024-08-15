Руджери: «Когда на первый план выходит класс, шансов против «Реала» у тебя немного»

Защитник «Аталанты» Маттео Руджери прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Я счастлив, потому что мы на равных играли с лучшей в мире на данный момент командой. Мы сумели ограничить сопернику свободу и контратаковали, даже создали несколько ммоентов. Но когда на первый план выходит класс, шансов против них у тебя немного», — цитирует пресс-служба УЕФА Руджери.

«Реал» в шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА — это рекорд среди всех клубов. По пять раз обладателями трофея становились «Барселона» и «Милан», «Ливерпуль» — четыре раза.