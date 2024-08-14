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Сегодня, 02:57

Мбаппе готов сыграть в Суперкубке УЕФА против «Аталанты»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем Суперкубка УЕФА против «Аталанты» рассказал, что нападающий Килиан Мбаппе готов играть.

«У нас было не так много времени на подготовку, но мы в отличной форме, и Килиан Мбаппе тоже. Он прибыл в Мадрид в хорошей состоянии и сразу же адаптировался. Килиан готов завтра сыграть, как и все остальные. С момента прибытия он демонстрирует действительно превосходные качества», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА 14 августа. Игра пройдет в Варшаве на стадионе «Народовы».

25-летний Мбаппе этим летом перешел в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента. 7 августа он провел первую тренировку в мадридской команде.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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