Мбаппе готов сыграть в Суперкубке УЕФА против «Аталанты»

Сегодня, 02:57
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем Суперкубка УЕФА против «Аталанты» рассказал, что нападающий Килиан Мбаппе готов играть.
«У нас было не так много времени на подготовку, но мы в отличной форме, и Килиан Мбаппе тоже. Он прибыл в Мадрид в хорошей состоянии и сразу же адаптировался. Килиан готов завтра сыграть, как и все остальные. С момента прибытия он демонстрирует действительно превосходные качества», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.
«Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА 14 августа. Игра пройдет в Варшаве на стадионе «Народовы».
25-летний Мбаппе этим летом перешел в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента. 7 августа он провел первую тренировку в мадридской команде.