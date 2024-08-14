Мбаппе готов сыграть в Суперкубке УЕФА против «Аталанты»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем Суперкубка УЕФА против «Аталанты» рассказал, что нападающий Килиан Мбаппе готов играть.

«У нас было не так много времени на подготовку, но мы в отличной форме, и Килиан Мбаппе тоже. Он прибыл в Мадрид в хорошей состоянии и сразу же адаптировался. Килиан готов завтра сыграть, как и все остальные. С момента прибытия он демонстрирует действительно превосходные качества», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА 14 августа. Игра пройдет в Варшаве на стадионе «Народовы».

25-летний Мбаппе этим летом перешел в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента. 7 августа он провел первую тренировку в мадридской команде.