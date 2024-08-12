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Сегодня, 20:54

Мбаппе и Эндрик попали в заявку «Реала» на матч Суперкубка УЕФА с «Аталантой»

Виктория Кравченко
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Форвард «Реала» Килиан Мбаппе попал в список игроков мадридской команды на матч за Суперкубок УЕФА с «Аталантой».

Также в заявку попал еще один новый игрок «Реала» — бразильский форвард Эндрик.

Вратари: Куртуа, Лунин, Фран;

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Васкес, Вальехо, Фран Гарсия, Рюдигер, Менди, Хакобо;

Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Гюлер, Себальос;

Нападающие: Винисиус, Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим Диас.

Встреча команд пройдет в Варшаве 14 августа. Начало — в 22.00 мск.

Килиан Мбаппе
ФК Аталанта
ФК Реал
Эндрик
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