Мбаппе и Эндрик попали в заявку «Реала» на матч Суперкубка УЕФА с «Аталантой»

Сегодня, 20:54
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе попал в список игроков мадридской команды на матч за Суперкубок УЕФА с «Аталантой».
Также в заявку попал еще один новый игрок «Реала» — бразильский форвард Эндрик.
Вратари: Куртуа, Лунин, Фран;
Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Васкес, Вальехо, Фран Гарсия, Рюдигер, Менди, Хакобо;
Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Гюлер, Себальос;
Нападающие: Винисиус, Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим Диас.
Встреча команд пройдет в Варшаве 14 августа. Начало — в 22.00 мск.