Модрич стал самым титулованным игроком в истории «Реала»

Полузащитник Лука Модрич после победы «Реала» над «Аталантой» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА стал самым титулованным игроком в истории мадридского клуба. Для хорвата этот трофей стал 27-м в составе «сливочных».

Вторыми в этом списке располагаются Даниэль Карвахаль и Начо, у которых по 26 трофеев с «Реалом». Замыкают тройку Карим Бензема и Марсело — 25.

В среду, 14 августа, «Реал» в шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА — это рекорд среди всех клубов. По пять раз обладателями трофея становились «Барселона» и «Милан», «Ливерпуль» — четыре раза.