Палмер признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

Полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА против «Севильи» (1:1, пен. — 5:4).

«Молодой подающий надежды игрок отлично себя проявил. Он показал, что обладает хорошим дриблингом, и забил ответный мяч, который позволил «Сити» сравнять счет», — отметили технические наблюдатели УЕФА.

21-летний англичанин на 63-й минуте встречи забил гол с передачи Родри и сравнял счет. В серии пенальти он не участвовал, так как его заменили на 85-й минуте.

Английская команда впервые в своей истории играла в матче за Суперкубок УЕФА и сразу же одержала победу.