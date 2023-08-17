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Суперкубок УЕФА

Сегодня, 01:12

Палмер признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

Евгений Козинов
Корреспондент
Коул Палмер.
Фото Reuters
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Полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА против «Севильи» (1:1, пен. — 5:4).

«Молодой подающий надежды игрок отлично себя проявил. Он показал, что обладает хорошим дриблингом, и забил ответный мяч, который позволил «Сити» сравнять счет», — отметили технические наблюдатели УЕФА.

21-летний англичанин на 63-й минуте встречи забил гол с передачи Родри и сравнял счет. В серии пенальти он не участвовал, так как его заменили на 85-й минуте.

Английская команда впервые в своей истории играла в матче за Суперкубок УЕФА и сразу же одержала победу.

&laquo;Манчестер Сити&raquo; после победы в&nbsp;матче за&nbsp;Суперкубок УЕФА. «Манчестер Сити» продолжает покорять Европу — дожал «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА
Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2037792--man-city-vs-sevilla/
Футбол
ФК Манчестер Сити
Коул Палмер
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