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«Реал» — «Аталанта»: смотреть трансляцию матча Суперкубка УЕФА 2024

«Реал» сыграет с «Аталантой» в Суперкубке УЕФА 14 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press
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«Реал» сыграет с «Аталантой» в матче Суперкубка УЕФА в среду, 14 августа. Игра состоится на стадионе «ПГЕ Национальный» в Варшаве (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ключевые события встречи «Реал» — «Аталанта» будут доступны в матч центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Суперкубок УЕФА.
14 авг, 22:00. PGE Narodowy (Варшава)
Реал
Аталанта

Прогноз и ставка на матч Суперкубка УЕФА «Реал» — «Аталанта» читайте в нашем материале.

Сливочные — 5-кратные обладатели трофея (2002, 2014, 2016, 2017 и 2022). Итальянцы впервые в истории сыграют в Суперкубке УЕФА.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Реал
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