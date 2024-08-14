«Реал» и «Аталанта» проведут матч за Суперкубок УЕФА в среду, 14 августа. Игра пройдет в столице Польши Варшаве на Национальном стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Реал» — «Аталанта» в России покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется за час до игры.

Победитель Лиги Европы-2023/24 «Аталанта» впервые принимает участие в матче за Суперкубок УЕФА. Победитель Лиги чемпионов-2023/24 «Реал» играл за этот приз восемь раз и завоевал пять трофеев.

Обладателем Суперкубка в 2023 году стал «Манчестер Сити». В начале прошлого сезона «горожане» победили «Севилью» (1:1 , пенальти — 5:4).