Прямая трансляция матча за Суперкубок УЕФА пройдет в России на Okko

«Реал» и «Аталанта» проведут матч за Суперкубок УЕФА в среду, 14 августа. Игра пройдет на Национальном стадионе в Варшаве (Польша) и начнется в 22:00 по московскому времени.

С сезона-2024/25 «Матч ТВ» не будет показывать матчи еврокубков. Трансляцию Суперкубка, а затем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Победитель Лиги Европы-2023/24 «Аталанта» впервые принимает участие в матче за Суперкубок УЕФА. Победитель Лиги чемпионов-2023/24 «Реал» играл за Суперкубок восемь раз и завоевал пять таких трофеев.

Действующим обладателем Суперкубка является «Манчестер Сити». В 2023 году «горожане» победили «Севилью» (1:1 , пенальти — 5:4).