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Сегодня, 20:20

Мбаппе в стартовом составе «Реала» на матч за Суперкубок УЕФА против «Аталанты»

Ана Горшкова
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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«Реал» объявил стартовый состав команды на матч за Суперкубок УЕФА против «Аталанты».

Новичок мадридцев Килиан Мбаппе выдет на поле с первых минут.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Родриго, Мбаппе, Винисиус.

Запасные: Лунин, Ф. Гонсалес, Камавинга, Модрич, Гюлер, Эндрик, Васкес, Вальехо, Себальос, Ф. Гарсия, Браим, Х. Рамон.

Матч пройдет на стадионе «Народовы» (Варшава). Начало — в 22:00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Суперкубок УЕФА.
14 авг, 22:00. PGE Narodowy (Варшава)
Реал
Аталанта
Килиан Мбаппе
ФК Аталанта
ФК Реал
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