Мбаппе в стартовом составе «Реала» на матч за Суперкубок УЕФА против «Аталанты»

«Реал» объявил стартовый состав команды на матч за Суперкубок УЕФА против «Аталанты». Новичок мадридцев Килиан Мбаппе выдет на поле с первых минут. «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Родриго, Мбаппе, Винисиус. Запасные: Лунин, Ф. Гонсалес, Камавинга, Модрич, Гюлер, Эндрик, Васкес, Вальехо, Себальос, Ф. Гарсия, Браим, Х. Рамон. Матч пройдет на стадионе «Народовы» (Варшава). Начало — в 22:00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.