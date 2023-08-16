Источник: в 2024 году за Суперкубок УЕФА поборются четыре клуба

Союз европейских футбольных ассоциация (УЕФА) со следующего года изменит формат проведения Суперкубка УЕФА, сообщает Calcio e Finanza.

По данным источника, в организации пока не приняли официального решения. Но идея, которая обсуждается в течение нескольких месяцев, состоит в том, чтобы сделать подобие «финала четырех». В матчах возможно участие победителя Лиги конференций, вместе с обладателями трофея Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Отмечается, что предположение подтверждает тот факт, что телеканал Sky приобрел права на новый турнир цикла 2024-2027 — Суперкубок Европы.

Суперкубок УЕФА в 2023 году разыграют «Манчестер Сити» и «Севилья». Матч пройдет в Афинах в среду, 16 августа, и начнется в 22.00 мск.

«СЭ» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.