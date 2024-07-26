Стало известно имя арбитра, который обслужит матч за Суперкубок УЕФА-2024

Швейцарский судья Сандро Шерер обслужит матч за Суперкубок УЕФА-2024 между мадридским «Реалом» и итальянской «Аталантой».

Встреча двух команд пройдет 14 августа в Варшаве (Польша). Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» (2:0). «Аталанта» в решающем матче Лиги Европы разгромила леверкузенский «Байер» (3:0).

В прошлом году обладателем Суперкубка УЕФА стал «Манчестер Сити», одержавший победу над «Севильей» (1:1, пен 5-4).