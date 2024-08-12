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Суперкубок УЕФА 2024: когда пройдет и кто сыграет в матче

В матче за Суперкубок УЕФА сыграют «Реал» и «Аталанта»
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Суперкубок УЕФА.
Фото Global Look Press
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В матче за Суперкубок УЕФА сыграют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы — «Реал» и «Аталанта». Игра пройдет в среду, 14 августа, на Национальном стадионе в Варшаве (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Реал» в сезоне-2023/24 выиграл Лигу чемпионов, победив в финале дортмундскую «Боруссию» (2:0). «Аталанта» выиграла Лигу Европы, разгромив в финальном матче «Байер» (3:0) и прервав рекордную беспроигрышную серию леверкузенцев.

«Аталанта» впервые принимает участие в матче за Суперкубок УЕФА. «Реал» боролся за трофей восемь раз, одержав пять побед.

Дейтсвующим обладателем Супрекубка является «Манчестер Сити». В 2023 году «горожане» победили «Севилью» (1:1, пенальти — 5:4).

ФК Аталанта
ФК Реал
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