Суперкубок УЕФА: дата и соперники по матчу 2023 года

«Манчестер Сити» и «Севилья» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА 16 августа

16 августа, в среду, в греческом городе Пирей, «Манчестер Сити» и «Севилья» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА-2023.

Встреча пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис», начало — в 22.00 по московскому времени.

Изначально игра должна была пройти в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», но УЕФА перенес место проведения в связи с событиями на Украине.

В сезоне-2022/23 «Ман Сити» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы в финале турнира обыграла «Интер» со счетом 1:0. Единственный гол забил хавбек Родри.

«Севилья» в финале Лиги Европы победила в серии пенальти «Рому» (1:1, 5-4). Для испанской команды это рекордный седьмой титул турнира в истории.